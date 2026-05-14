Αυτός είναι ο άγνωστος αθλητικός παράδεισος που θα φιλοξενήσει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Η Υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα διεξαχθεί εκεί που δημιουργείται ένας ζωντανός προορισμός αθλητισμού και εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 την Τετάρτη 13 Μαΐου το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η είδηση της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής στο “The Ellinikon Sports Park”.

Μολονότι εντάσσεται στο The Ellinikon, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο υπό κατασκευή αθλητικό οικοσύστημα είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων του The Ellinikon Sports Park αναμένεται να εγκαινιαστεί εντός του 2026.

Στο σύνολό του, καταλαμβάνει έκταση 287.000 τ.μ., εκ των συνολικά 2 εκ. τ.μ. του The Ellinikon, δηλαδή της νέας έξυπνης, πράσινης, βιώσιμης πόλης που αναπτύσσεται ήδη στο χώρο του πρώην διεθνούς αερολιμένα Αθηνών. Το The Ellinikon Sports Park θα περιλαμβάνει:

-6 Γήπεδα ποδοσφαίρου (2 συνθετικά και 2 υβριδικά 11×11+ 2 συνθετικά γήπεδα 5×5): Θα είναι ανοιχτά με σύγχρονους χώρους για προπονήσεις, αγώνες και καθημερινή άθληση. Ειδικότερα, τα συνθετικά γήπεδα θα φέρουν πιστοποίηση FIFA Quality Pro (η υψηλότερη που υπάρχει). Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μόνο 5 τέτοια γήπεδα (2 ο Παναθηναϊκός, 1 η Σύρος και 2 το The Ellinikon Sports Park)

-Ανοιχτός στίβος: Θα έχει ταρτάν κορυφαίας ποιότητας, πιστοποιημένο από τη World Athletics (Type 1 – η υψηλότερη που υπάρχει), με σύγχρονους λειτουργικούς χώρους, για επαγγελματίες αθλητές όλων των αγωνισμάτων Στίβου και Ρίψεων, όπως και για καθημερινή άσκηση ή διοργάνωση αγώνων. Θα έχει 1.070 θέσεις θεατών.

-2 Ανοιχτά γήπεδα τένις και 2 μπάσκετ: Και αυτά θα είναι υψηλών προδιαγραφών με μοντέρνο εξοπλισμό, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και από τους επισκέπτες.

-Κέντρο Υγρού Στίβου: Πρόκειται για ένα σύγχρονο κέντρο, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Η πισίνα που κατασκευάζεται έχει πρωτοποριακή τεχνολογία: στον πυθμένα της υπάρχει αεροφράγμα που, αν χρειαστεί, «φουσκώνει» και χωρίζει την πισίνα στα δύο. Έτσι οι κολυμβητικές διαδρομές από 10 γίνονται 20, ώστε να εξυπηρετεί περισσότερους.

-Ανοιχτοί χώροι πρασίνου: Θα προσφέρουν ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για ασκήσεις ευεξίας, χαλάρωση και τζόκινγκ, με δυνατότητα φιλοξενίας πλήθος εκδηλώσεων.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

Έως 1.350 θέσεις στάθμευσης

Ξενώνες για αθλητές 124 δωματίων

Χώροι εστίασης για όλους

Παιδική χαρά

Πλήρως εξοπλισμένος χώρος για επείγουσες καταστάσεις (χώρος πρώτος βοηθειών)

Δίκτυο καμερών για την ασφάλεια των επισκεπτών

Πού θα στηθεί η Υπερειδική

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, αποτελώντας τον όγδοο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA για το 2026. Η Υπερεθική θα στηθεί κοντά στα γήπεδα ποδοσφαίρου και στον ανοιχτό στίβο, όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η διοργανώτρια αρχή.

Θα είναι ασφάλτινη, μήκους 1.860 μ. και θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη, με δύο αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα. Πριν την εκκίνηση τα πληρώματα θα βρίσκονται στο Experience Park (αστικό πάρκο 75 στρεμμάτων) που θα λειτουργήσει ως holding area.

Επιπλέον, η ΣΤΑΣΥ θα ενισχύσει την εξυπηρέτηση του κοινού δημιουργώντας, ειδικά για την ημέρα του αγώνα, στάση του Τραμ εντός του The Ellinikon Sports Park, στην είσοδο της διαδρομής.