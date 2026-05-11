Αυτός είναι ο νέος δρόμος της Αθήνας – Ενώνει τις λεωφόρους Αθηνών και Πέτρου Ράλλη (+video)

Λίγα μέτρα μακριά από την Ακρόπολη δημιουργείται ένας νέος δρόμος, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα στον Βοτανικό, όπου θα βρίσκεται το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού από τον Μάιο του 2027 σύμφωνα με το τωρινό χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού εκτελούνται συνοδά έργα με στόχο την αναδιαμόρφωση όλης της περιοχής, ώστε να αποκτήσει μια νέα πνοή.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, οι «μηχανές» δουλεύουν και για τη διάνοιξη ενός νέου δρόμου, ο οποίος θα ενώνει τις λεωφόρους Αθηνών και Πέτρου Ράλλη.

Πρόκειται για τη λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ, έναν δρόμο άνω του ενός χιλιομέτρου, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ο οποίος θα περνάει από το γήπεδο και θα αποτελεί το νέο κύριο οδικό άξονα στον Ελαιώνα.

Όπως αναφέρει ο κ. Δούκας, ο νέος δρόμος συνιστά τμήμα ενός νέου οδικού δικτύου περί των 8 χιλιομέτρων, που αναμένεται να σηματοδοτήσει την αποσυμφόρηση -σε έναν βαθμό- και του Κηφισού.

«Η Αθήνα δεν αντέχει άλλες χαμένες δεκαετίες, προχωρά στην πράξη με έργα που αφήνουν αποτύπωμα», δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σημειώνεται ότι τα συνοδά έργα του γηπέδου περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- έργα οδοποιίας (κατεδαφίσεις, διανοίξεις, υποβάσεις, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια, οδοφωτισμό) και την εγκατάσταση δικτύων υποδομής, για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και των ακαθάρτων στην ευρύτερη περιοχή. Περιλαμβάνεται επίσης και η «Ανάπλαση της Ιεράς Οδού με ποδηλατόδρομο».

Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο χρηματοδοτείται κατά συντριπτικό βαθμό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα χωρητικότητα που θα ανέρχεται σε λίγο κάτω από 40.000 θεατές.

Θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές της FIFA και της UEFA, δίνοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας διεθνών αγώνων, ακόμη και της Εθνικής ομάδας. Θα λειτουργεί ως τοπόσημο για την περιοχή, ένα σύγχρονο βιώσιμο αθλητικό συγκρότημα που υιοθετεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.