Αυξάνεται στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel

Τα διυλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση τους, η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά.

Έχοντας ως στόχο την στήριξη της κοινωνίας χωρίς να ναρκοθετηθούν οι αντοχές της οικονομίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε στοχευμένες παρεμβάσεις.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15νθημερο, ενώ επεσήμανε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία «πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα».

«Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup». σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο. Τα διυλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση τους, η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το μέτρο θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο που είχε κλείσει πέρσι. Η τιμή στην οποία θα εκκινήσει φέτος, θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου.

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε δύο ακόμα παρεμβάσεις στοχεύοντας στην ανακούφιση των πολιτών από την παρούσα κρίση.

Συγκεκριμένα:

Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ.

Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Αν ο servicer παραβιάσει τη συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Mε πληροφορίες από το skai.gr