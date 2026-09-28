BYD Dolphin Surf: Αναβαθμίσεις και νέες τιμές για τo πιο δημοφιλές ηλεκτρικό στην Ελλάδα

Το BYD Dolphin Surf αναβαθμίζεται με νέα οθόνη infotainment 12,8” με Google Built-in στην κορυφαία έκδοση Comfort, ενώ το αυτοκίνητο στο MY2026 εξοπλίζεται επίσης με νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8”, διαφορετικό τιμόνι, νέο επιλογέα κίνησης στην κολόνα του τιμονιού και αναβαθμισμένο εξοπλισμό άνεσης.

Η BYD, μία από τις κινεζικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν στις πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανακοίνωσε πως αναβαθμίζει το Dolphin Surf.

Το αμιγώς ηλεκτρικό που έχει σημειώσει τις περισσότερες πωλήσεις στην ελληνική αγορά το 2026, ενισχύεται ακόμη περισσότερο στα σημεία που έχουν συμβάλει στην επιτυχία του προσθέτοντας προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, αναβαθμισμένο εσωτερικό και επιπλέον στοιχεία άνεσης, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτικότητα, την ευελιξία και τον νεανικό χαρακτήρα που το χαρακτηρίζουν.

Αναβαθμισμένο σύστημα infotainment 12,8 ιντσών

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του αφορά το σύστημα infotainment. Η κορυφαία έκδοση Comfort εξοπλίζεται πλέον με μεγάλη οθόνη αφής 12,8 ιντσών, η οποία αναβαθμίζει την εμπειρία χρήσης και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οθόνες στην κατηγορία.

Το σύστημα διαθέτει επίσης Google Built-in, προσφέροντας ενσωματωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες της Google, όπως Google Assistant, Google Maps και Google Play Store, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες εφαρμογές.

Στην έκδοση Comfort αναβαθμίζεται και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, με τη διάστασή του να αυξάνεται από τις 7 στις 8,8 ίντσες. Οι εκδόσεις Active και Boost διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ενώ η οθόνη του infotainment έχει διάσταση 10,1 ίντσες.

Περισσότερη άνεση και εργονομία

Σημαντικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στο εμπρός τμήμα του θαλάμου των επιβατών. Σε όλες τις εκδόσεις, ο επιλογέας κίνησης μεταφέρεται από το ταμπλό σε νέο χειριστήριο στην κολόνα του τιμονιού. Παράλληλα, το αυτοκίνητο αποκτά νέας σχεδίασης τιμόνι, το οποίο στις εκδόσεις Boost και Comfort είναι θερμαινόμενο, ένα χαρακτηριστικό που συναντάται σπάνια στην κατηγορία.

Η έκδοση Boost αποκτά επιπλέον θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα (στάνταρ στην έκδοση Comfort), ενισχύοντας σημαντικά τον εξοπλισμό άνεσης της μεσαίας έκδοσης. Όλες οι εκδόσεις του DOLPHIN SURF διαθέτουν πλέον αυτόματο κλιματισμό στο βασικό εξοπλισμό.

Αλλαγές υπάρχουν και στα υλικά του θαλάμου των επιβατών. Οι εκδόσεις Active και Boost διαθέτουν υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων, ενώ η Comfort διατηρεί τις επενδύσεις από vegan δέρμα. Στον εξοπλισμό προστίθεται επίσης εταζέρα χώρου αποσκευών σε όλες τις εκδόσεις, ενώ οι εμπρός θύρες USB αναβαθμίζονται με δύο υποδοχές USB Type-C, αντί του προηγούμενου συνδυασμού Type-A και Type-C.

Νέες επιλογές σε εμφάνιση

Το αναβαθμισμένο Dolphin Surf αποκτά μία νέα επιλογή εξωτερικού χρώματος, το Skiing White, που πλαισιώνει τα Lime Green, Obsidian Black και Ice Blue.

Παράλληλα, η έκδοση Active είναι εξοπλισμένη πλέον με ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αντί των προηγούμενων ατσάλινων τροχών 15 ιντσών, ακολουθώντας την αισθητική των εκδόσεων Boost και Comfort. Στο εσωτερικό προστίθεται επίσης νέα μπλε χρωματική επιλογή, παράλληλα με τον υπάρχοντα συνδυασμό μαύρου και γκρι.

Αυτονομία έως 322 χλμ.

Η έκδοση Active συνδυάζει Blade Battery χωρητικότητας 30 kWh με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 89 PS, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 11,1 δευτερόλεπτα και συνδυασμένη αυτονομία 220 χλμ. κατά WLTP (356 χλμ. στον κύκλο πόλης).

Η Boost χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα ίδιας ισχύος και μεγαλύτερη Blade Battery 43,2 kWh, προσφέροντας τη μεγαλύτερη συνδυασμένη αυτονομία της γκάμας, στα 322 χλμ (WLTP) – 507 χλμ. στον κύκλο πόλης.

Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 12,1 δευτερόλεπτα. Στην κορυφή της γκάμας, η Comfort συνδυάζει την μπαταρία των 43,2 kWh με ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 157 PS και 220 Nm, επιταχύνοντας από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 9,1 δευτερόλεπτα, ενώ προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία 310 χλμ. (WLTP).

Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης DC φτάνει τα 65 kW στην Active και τα 85 kW στις Boost και Comfort. Έτσι, ακόμη και οι εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία μπορούν να πραγματοποιήσουν φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 31 λεπτά. Παράλληλα, ο τριφασικός onboard charger 11 kW είναι στάνταρ σε ολόκληρη τη γκάμα. Η πλήρης φόρτιση από 0% έως 100% απαιτεί περίπου 3,5 ώρες στην Active και λίγο περισσότερο από 4,5 ώρες στις Boost και Comfort.

Τιμές και εξοπλισμός

Το BYD Dolphin Surf ξεκινάει από 17.990 ευρώ με τη μπαταρία των 30 kWh, ωστόσο η μικρή αυτονομία του είναι απαγορευτική για όποιον θέλει να κάνει κάποια εκδρομή ή να μην φορτίζει τόσο συχνά.

Η μεγαλύτερη μπαταρία των 43,2 kWh με τους 89 ίππους προσφέρει 322 χιλιόμετρα σε πολύ προσιτή τιμή (20.500 ευρώ) και αποτελεί την πιο ενδιαφέρουσα και εμπορική επιλογή στην γκάμα, ακόμη και από την έκδοση των 156 ίππων (22.500 ευρώ) που προσφέρει ελαφρώς λιγότερη αυτονομία αλλά σαφώς καλύτερες επιδόσεις.

Η Active διαθέτει πλέον ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, φωτισμό χώρου αποσκευών και κάλυμμα χώρου αποσκευών. Παράλληλα, διατηρεί τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, φώτα ημέρας LED, V2L, πρόσβαση χωρίς κλειδί/NFC και Adaptive Cruise Control.

Η έκδοση Boost, πέρα από τη μεγαλύτερη μπαταρία, διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, αισθητήρα βροχής και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, ενώ στο MY2026 προσθέτει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι και πίσω φωτιστικά ανάγνωσης. Η κορυφαία Comfort είναι εξοπλισμένη επιπλέον με κάμερα 360 μοιρών, LED προβολείς, φιμέ πίσω κρύσταλλα, ασύρματη φόρτιση smartphone 15W και vegan δερμάτινες επενδύσεις, ενώ πλέον αναβαθμίζεται με οθόνη αφής 12,8 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και Google built-in.

6 χρόνια εγγύηση

Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).