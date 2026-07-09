Η Changan ήρθε στην Ελλάδα για να μείνει: Τι ετοιμάζει μέχρι το 2028

Τα πλάνα της Changan για την τριετία 2026-2028 περιλαμβάνουν το λανσάρισμα 10 νέων μοντέλων και εκδόσεων. Όλες οι νέες προτάσεις θα συνδυάζονται με αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά σύνολα.

Όταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους κατασκευαστές της Κίνας, με βαριά ιστορία που ξεπερνά τα 40 χρόνια στην παραγωγή οχημάτων, αποφασίζει να επεκταθεί, είναι δεδομένο ότι δεν το κάνει πειραματικά.

Το εμπορικό ντεμπούτο της Changan στην Ελλάδα το 2025, με την ισχυρή στήριξη και την τεχνογνωσία του Ομίλου Βασιλάκη, αποτέλεσε το πρώτο κεφάλαιο μιας καλά μελετημένης στρατηγικής.

Η αρχή έγινε με τη διάθεση δύο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, των Deepal S05 και S07, ωστόσο αυτό ήταν μόνο το ορεκτικό. Ο ασιατικός κολοσσός ξεδιπλώνει πλέον τον οδικό του χάρτη για τη χώρα μας, στοχεύοντας στην απόλυτη κυριαρχία στις τρεις πιο εμπορικές κατηγορίες των SUV.

Deepal S05 PHEV και πλήρως υβριδικό και CS55

Η αφετηρία αυτής της ευρείας επέκτασης γράφεται με το λανσάρισμα της plug-in υβριδικής έκδοσης του Deepal S05. Η γκάμα του C-SUV επεκτείνεται με ένα σύνολο που συνδυάζει έναν 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης και ένα «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης ενέργειας που προσαρμόζει δυναμικά τη λειτουργία του οχήματος ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, το φορτίο και το οδηγικό στιλ.

Συνδυαστικά, η απόδοση φτάνει τα 258 PS/300 Nm ροπής, με την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα να έρχεται σε 7,9 δλ. και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα.

Με ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χλμ. (WLTP), καλύπτει εύκολα το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση καυσίμου, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος χρήσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η μπαταρία των 18,4 kWh υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW και DC fast charging έως 55 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 15 λεπτά.

Ο εξηλεκτρισμός της γκάμας του S05 θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026 με την προσθήκη μιας πλήρως υβριδικής επιλογής (HEV). Λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 2027, η Changan θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στα C-SUV φέρνοντας στην ελληνική αγορά το μήκους CS55, αποκλειστικά με πλήρως υβριδικό σύνολο.

Plug-in υβριδικό Deepal S07 και CS75

Πολύ σύντομα, η γκάμα επιλογών του μεγαλύτερου Deepal S07 θα επεκταθεί επίσης με μια plug-in υβριδική έκδοση. Το σύνολο αναμένεται πως θα αποτελείται από μια μπαταρία χωρητικότητας γύρω στις 30 kWh, ένα ηλεκτροκινητήρα και έναν κινητήρα βενζίνης, με τη συνδυαστική ισχύ να ξεπερνά τους 230 ίππους.

Το Deepal S07 δεν θα αποτελέσει το μοναδικό εκπρόσωπο της Changan στην κατηγορία των D-SUV. Την άνοιξη του 2028 αναμένεται να λανσαριστεί στην Ελλάδα το πλήρως υβριδικό CS75, ενώ λίγους μήνες αργότερα, η μάρκα σχεδιάζει να ταράξει εκ νέου τα νερά, ρίχνοντας στην αρένα μια εντελώς νέα πρόταση που θα διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικές όσο και σε plug-in υβριδικές εκδόσεις.

Nevo Q05 και Nevo Q04

Η κατηγορία των ηλεκτρικών B-SUV είναι μία από τις ανταγωνιστικότερες της αγοράς και η Changan πρόκειται να σύντομα να φέρει στην Ελλάδα τον δικό της… μονομάχο. Αυτός ακούει στο όνομα Nevo Q05. Πρόκειται για ένα SUV με μήκος 4,43 μέτρα και γενναιόδωρο μεταξόνιο 2,73 μέτρων που έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη για να καλύψει τις ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Αναμένεται να λανσαριστεί με μπαταρίες LFP χωρητικότητας 40 και 52 kWh που κατασκευάζονται από τον κολοσσό CATL.

Στα τέλη του 2027 θα ακολουθήσει και η plug-in υβριδική έκδοση του μοντέλου που αναμένεται να προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία σχεδόν 100 χιλιομέτρων χάρη σε μια μπαταρία που θα πλησιάζει σε χωρητικότητα τις 20 kWh.

Κλείνοντας το πλάνο της μέχρι το 2028, η κινεζική μάρκα επιφυλάσσει μία ακόμη έκπληξη για το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Το Nevo Q04 θα πάρει θέση κάτω από το Q05, διευρύνοντας την είσοδο της μάρκας στα μικρά SUV. Το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικές όσο και σε πλήρως υβριδικές (HEV) εκδόσεις, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό επιλογών.