Χειροπέδες σε 4 ανήλικους που επιχειρούσαν να κλέψουν δίκυκλο στα Πατήσια

Οι τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 16 και 17 ετών ακινητοποιήθηκαν όσο προσπαθούσαν να αφαιρέσουν το δίκυκλο.

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων αλλοδαπών ηλικίας 16 και 17 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή των Πατησίων, μεταμεσονύκτιες ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης αναφορικά με τέσσερα άτομα τα οποία επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δίκυκλο από την περιοχή των Πατησίων.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν τους κατηγορούμενους τη στιγμή που αφαιρούσαν το δίκυκλο και τους ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.