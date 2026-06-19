Χειροπέδες σε 64χρονο που έτρεχε με 176 χλμ/ώρα στην Αθηνών-Ευζώνων

Αστυνομικοί κατέγραψαν την ταχύτητά του με ραντάρ και τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση.

Με ταχύτητα 176 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 110, εντοπίστηκε να κινείται 64χρονος οδηγός, στην εθνική οδό Αθηνών – Ευζώνων, στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκίς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Κιλκίς, που πραγματοποιούσαν χθες το βράδυ ελέγχους, κατέγραψαν την ταχύτητά του με ραντάρ και τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κ. Μακεδονίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τροχονομικοί έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων παραβάσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας