Chery: 3η σε πωλήσεις λιανικής στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου η ισχυρή ανταπόκριση των ιδιωτών οδήγησε την Chery στη 2η θέση των ταξινομήσεων λιανικής.

Ο Σεπτέμβριος του 2026 αποτέλεσε μήνα ορόσημο για την Chery στην Ελλάδα, καθώς η μάρκα κατέγραψε 417 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων σε ιδιώτες, κατακτώντας την 3η θέση στη λιανική αγορά αυτοκινήτου και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου η ισχυρή ανταπόκριση των ιδιωτών οδήγησε την Chery στη 2η θέση των ταξινομήσεων λιανικής, με συνολικά 300 οχήματα στις δύο μεγαλύτερες αγορές της χώρας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι επιδόσεις της μάρκας στην περιφέρεια, όπου κατέγραψε σημαντικές πρωτιές. Στην Καβάλα, την Τρίπολη, την Πρέβεζα και τη Λιβαδειά, η Chery, υπό την ομπρέλα του Spanos Group, βρέθηκε στην 1η θέση της λιανικής αγοράς, διευρύνοντας διαρκώς την παρουσία της σε ολόκληρη τη χώρα.

Η δυναμική της Chery στη λιανική αγορά αποτυπώνεται και στη σύνθεση των συνολικών ταξινομήσεών της. Το 74,2% των ταξινομήσεων αφορά ιδιώτες, στοιχείο που δείχνει ότι η ανάπτυξη της μάρκας στην ελληνική αγορά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος επιλέγει τη Chery για το καινούργιο αυτοκίνητό του.

Επιπλέον, στο σύνολο της αγοράς (ταξινομήσεις λιανικής και εταιρικές ταξινομήσεις) το Chery Tiggo 4 Hybrid αναδείχθηκε ως το 4ο δημοφιλέστερο αυτοκίνητο, ενώ στις ταξινομήσεις λιανικής, το ευέλικτο SUV μήκους 4,32 μέτρων κατέγραψε ακόμη πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση.

Συνοπτικά, οι επιτυχίες της Chery τον Σεπτέμβριο του 2026 στην ελληνική αγορά αποτυπώνονται ως εξής: