Chery: Ένα χρόνος στην Ελλάδα με μια γιορτή για την οικογένεια

Ένας πράσινος χώρος, κοντά στο κέντρο της Αθήνας, μετατρέπεται στο πρώτο Chery Park – The place of happiness.

Ένα χρόνο παρουσίας στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου συμπληρώνει η Chery και το γιορτάζει με μια εκδήλωση για την οικογένεια, το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου.

Πρόκειται για το Chery Park – The place of happiness που θα διεξαχθεί στην «καρδιά» της Αθήνας, στο Glasshouse του Anassa City Events.

Εκεί, κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα εποχή Chery, να εξοικειωθεί με την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid και να απολαύσει μια μέρα στη φύση, με δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Ειδικότερα, από τις 10:00 ως τις 20:00, οι άνθρωποι της Chery θα βρίσκονται εκεί για να συστήσουν στο κοινό το νέο Chery Tiggo 7 Hybrid, στην πρώτη εμφάνιση του SUV στην Ελλάδα, και όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας, να λύσουν απορίες και βοηθήσουν στη διαδικασία εύρεσης ενός SUV που ταιριάζει στις ανάγκες και στο lifestyle του επισκέπτη.

Στο Chery Park θα υπάρχουν όλα τα μοντέλα της Chery με δυνατότητα test drive, μέσω κράτησης στο chery.gr, ή επί τόπου (αναλόγως διαθεσιμότητας). Θα μπορεί ο καθένας να δοκιμάσει τον προσομοιωτή πρόσκρουσης του Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς.

Για τα παιδιά, θα γίνουν σεμινάρια μαγειρικής από το Kids Cooking Club την Κυριακή 11:30-14:30, ενώ όλο το διήμερο θα μπορούν να κάνουν face painting και να συμμετάσχουν στο Chery Football Experience. Φυσικά, οι δραστηριότητες, θα συνοδεύονται από snacks, αναψυκτικά και παγωτά.

Εισαγωγέας της μάρκας στην Ελλάδα είναι η Spanos Group.