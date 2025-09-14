 Chery Grand Launch Event: Η Chery με κάθε επισημότητα στην Ελλάδα

Η λαμπερή εκδήλωση του Κινέζου κατασκευαστή περιλάμβανε και το λανσάρισμα του υβριδικού B-SUV Tiggo 4.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Chery εγκαινίασε με κάθε επισημότητα τη δυναμική της είσοδο στην ελληνική αγορά, μέσω της εκδήλωσης Chery Grand Launch Event που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Γλυφάδας, παρουσία περισσότερων από 400 καλεσμένων.

Η εταιρεία σύστησε στους καλεσμένους τα υβριδικά SUV της Chery, τα οποία διακρίνονται για την ευρυχωρία τους όπως και την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid που χαρίζει αυτονομία έως 1.200 χλμ.

Παράλληλα, όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ενημερώθηκαν και για άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως είναι οι φωνητικές εντολές και η δυνατότητα παροχής ρεύματος σε άλλες συσκευές (V2L), ενώ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ανθρώπους της ελληνικής εισαγωγικής Spanos Group, καθώς και με τα στελέχη της Chery Europe που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γιώργος Σπανός, Managing Director του Spanos Group, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία, η οποία ήδη έχει αρχίσει να δείχνει τη δύναμή της στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η εταιρεία ανακοίνωσε το εμπορικό λανσάρισμα του Chery Tiggo 4, ενός SUV 4,3 μέτρων, με σύγχρονη εμφάνιση και υβριδικό σύστημα κίνησης που εξασφαλίζει κατανάλωση καυσίμου 5,3 λτ./100 χλμ. Το τελευταίο απαρτίζεται από 1.500άρη βενζινοκινήτρα και ηλεκτρικό μοτέρ που συνδυάζονται για την παραγωγή 204 PS/310 Nm ροπής, ενώ η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου.

Στην ελληνική αγορά το Tiggo 4 είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Comfort και Premium Auto, με τιμή 22.990 και 24.990 ευρώ αντίστοιχα.