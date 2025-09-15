Χωρίς δίπλωμα για μισό έτος θα μείνουν 6 μεθυσμένοι οδηγοί – Σαφάρι ελέγχων στην Αττική (video)

Οι οδηγοί εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Ο.ΕΠ.Τ.Α. με στόχο τον έλεγχο εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα εντοπίστηκαν 6 οδηγοί στην Αττική, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Τροχαίας το χρονικό διάστημα από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι οδηγοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όσοι οδηγοί καταλαμβάνονται με συγκέντρωση οινοπνεύματος άνω των 0,60 mg/l, τιμωρούνται με:

πρόστιμο 1.200 ευρώ

φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών

αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας για 6 μήνες

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 14.078 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλες παραβάσεις όπως υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου και παραβίαση σηματοδοτών.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 389 οχήματα, εκ των οποίων 199 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 500 άδειες ικανότητας οδήγησης και 134 άδειες κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.