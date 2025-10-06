Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε θανάσιμα αναβάτη πατινιού στην Π. Ράλλη

Αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά ταυτοποίησαν τον 46χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας και τον συνέλαβαν σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Στη σύλληψη του 46χρονου οδηγού μοτοσικλέτας που παρέσυρε θανάσιμα οδηγό ηλεκτρικού πατινιού προχώρησαν αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός κινούμενος στην Λεωφ. Πέτρου Ράλλη, πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου 2025, παρέσυρε άνδρα που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Έπειτα τον εγκατέλειψε, διαφεύγοντας από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά άμεσα και κατόπιν αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού στο χώρο του ατυχήματος, ταυτοποίησαν τον 46χρονο ως οδηγό της μοτοσικλέτας και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή του Ταύρου.

Όπως διαπιστώθηκε ο 46χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών στις 21/9/2025 για 30 ημέρες, για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.