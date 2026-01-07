Citroen C3: Με πλήρη γκάμα κινητήρων και τιμή από 17.300 ευρώ

Η νέα γενιά του C3 συνεχίζει να ακολουθεί το μονοπάτι της άνεσης και της πρακτικότητας, ενώ ταυτόχρονα εξοπλίζεται με αποδοτικά συστήματα κίνησης.

Το Citroen C3 κατέχει σημαίνοντα ρόλο στην οικογένεια μοντέλων της γαλλικής μάρκας, έχοντας διατεθεί σε περισσότερες από 1,5 εκατ. μονάδες από το 2016. Από τον Σεπτέμβριο του 2024, στην ελληνική αγορά προσφέρεται η τέταρτη γενιά του δημοφιλούς μικρού μοντέλου, η οποία συνεχίζει να δίνει έμφαση στην άνεση και την πρακτικότητα, ενσωματώνοντας παράλληλα σύγχρονες τεχνολογίες και μια ευρεία γκάμα αποδοτικών συστημάτων κίνησης.

Με μήκος 4,01 μ., παραμένει ευέλικτο εντός της πόλης, ενώ χάρη στο ύψος των 1,57 μ. (σχεδόν 100 χλστ. ψηλότερο από το απερχόμενο μοντέλο) έχει αυξημένη απόσταση από το έδαφος (συνολικά 197 χλστ.), προσφέροντας ταυτόχρονα ευκολότερη είσοδο και έξοδο από το όχημα, όπως και περισσότερο χώρο για τα κεφάλια των επιβάτων.

Τα καθίσματα έχουν ανυψωθεί κατά 76 χιλιοστά, επιτρέποντας στους επιβάτες να απολαμβάνουν μια πιο «κυρίαρχη» θέση οδήγησης, αλλά και καλύτερη ορατότητα προς τα έξω, με τον χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών να έχει αυξηθεί κατά 20 χλστ. Ο χώρος αποσκευών είναι γενναιόδωρος στα 310 λίτρα, ενώ χάρη στην αναδιπλούμενη πίσω σειρά καθισμάτων (διάταξη 60/40), οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν ακόμα περισσότερες αποσκευές.

Στι άνετο ταξίδι συνδράμει και η ανάρτηση Advanced Comfort του Citroen που υιοθετεί υδραυλικά στοπ προοδευτικής απόσβεσης και αποτελεί τμήμα του βασικού εξοπλισμού όλων των εκδόσεων του Citroen C3.

Το Citroen C3 προσφέρεται ως αμιγώς βενζινοκίνητο, αλλά και με 48βολτη υβριδική τεχνολογία, η οποία συνεισφέρει σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και χαμηλές εκπομπές ρύπων, επιτρέποντας παράλληλα την κίνηση του μοντέλου, σε χαμηλές ταχύτητες, αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Σε αμφότερες τις εκδόσεις πρωταγωνιστής είναι ένας 3κύλινδρος 1.200άρης κινητήρας βενζίνης τεχνολογίας PureTech που αποδίδει 100 ίππους. Στη 48βολτη υβριδική έκδοση συνεπικουρείται από ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τα 110 PS και τη ροπή τα 205 Nm, με την κίνηση να φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω 6τάχυτου αυτόματου κιβωτίου.

Επιπλέον, το Citroen C3 προσφέρεται και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση 113 ίππων, με την ενέργεια να αποθηκεύεται σε μπαταρία χωρητικότητας 44 kWh για έως και 320 χλμ. αυτονομίας (WLTP).

Εισαγωγική εξοπλιστική έκδοση είναι η YOU! που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- Air condition, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας και αυτόματη λειτουργία προβολέων, ενώ στην PLUS προστίθενται έγχρωμη οθόνη αφής 10,25” με ασύρματη λειτουργία Mirror Screen με Apple CarPlay και Android Auto, μπάρες οροφής σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες.

Κορυφαίο πακέτο εξοπλισμού είναι το MAX με αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, ασύρματη σύνδεση smartphone και πίσω φώτα 3D LED.

Το Citroen C3 είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης στα 17.300 ευρώ (συμπ. προωθητικής ενέργειας), στη βενζινοκίνητη έκδοση των 100 PS και στο επίπεδο εξοπλισμού YOU!.