Dacia Duster: Τετρακίνητο, LPG και με αυτονομία 1.500 χλμ. (+τιμή)

Το εμβληματικό SUV ανακατεύει την τράπουλα στην κατηγορία των οικογενειακών μοντέλων, με αιχμή έναν συνδυασμό τετρακίνησης, 48βολτης υβριδικής τεχνολογίας και διπλού καυσίμου.

Το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα έχει αφήσει το Dacia Duster στον κόσμο της αυτοκίνησης, καθώς έχει γίνει συνώνυμο του “value for money”, ενώ ταυτόχρονα ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά του.

Το 2023 η Dacia άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για το SUV, παρουσιάζοντας την τρίτη γενιά που φέρει πιο εξωστρεφή χαρακτήρα και πιο σύγχρονο τεχνολογικό οπλοστάσιο. Από τότε, η μάρκα του ομίλου Renault δεν σταμάτησε να διανθίζει το SUV με νέα συστήματα που έχουν ως στόχο να προσφέρουν περαιτέρω διευκόλυνση στους οδηγούς και να καταστήσουν το μοντέλο ακόμα πιο ταιριαστό στις ανάγκες τους.

Μία από τις σημαντικότερες προσθήκες είναι το σύστημα Hybrid-G 150, που συνδυάζει. τετρακίνηση, βενζίνη, LPG και mild hybrid τεχνολογία, χαρίζοντας στο Duster έως και 1.500 χλμ. αυτονομία.

Το νέο υβριδικό σύστημα με τετρακίνηση (4×4) χωρίς μηχανική σύνδεση ανάμεσα στους δύο άξονες, και διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG) παντρεύει αποδοτικότητα, ευελιξία και οικονομία. Απαρτίζεται από 3κύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρου, με υποβοήθηση 48V (mild hybrid) και ισχύ 140 ίππων στον εμπρός άξονα και έναν ηλεκτροκινητήρα 31 ίππων στον πίσω. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 154 PS, με ροπή 230 Nm από τον θερμικό κινητήρα και έως 87 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι, την ίδια ώρα που το ηλεκτρομοτέρ συνεργάζεται με κιβώτιο 2 σχέσεων.

Η διάταξη του 2τάχυτου κιβωτίου με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα αποτελεί πρωτιά για την κατηγορία. Εξασφαλίζει υψηλή ροπή σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ μειώνει τις στροφές του ηλεκτροκινητήρα στις υψηλές ταχύτητες, διατηρώντας ισχυρή πρόσφυση έως και τα 140 χλμ./ώρα.

Το Duster Hybrid-G 150 διαθέτει συνολικά έξι προγράμματα οδήγησης για κάθε συνθήκη. Ανάμεσα σε αυτά το “Auto” που προσφέρει αυτόματη εναλλαγή 4×2 / 4×4, όπως και το Eco που διασφαλίζει εκκίνηση σε ηλεκτρική λειτουργία, με ενεργοποίηση 4×4 αν ανιχνευτεί απώλεια πρόσφυσης.

Το ηλεκτρικό μοτέρ στον πίσω άξονα και η 48βολτη μπαταρία (0,84 kWh) φορτίζουν αυτόματα κατά την πέδηση και την επιβράδυνση, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί συχνά χωρίς να σπαταλάει καύσιμο. Στην πόλη, το Duster μπορεί να κινείται έως και κατά 60% του χρόνου αποκλειστικά ηλεκτρικά, την ίδια ώρα που οι δύο δεξαμενές καυσίμου των 50 λίτρων (βενζίνης και LPG), εξασφαλίζουν αυτονομία έως και 1.500 χλμ. (WLTP) χωρίς ανεφοδιασμό.

Η τιμή εκκίνησης του τετρακίνητου Duster με το διπλό καύσιμο και την 48βολτη υβριδική τεχνολογία είναι 29.900 ευρώ, στην έκδοση “Expression” που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων:

LED φώτα ημέρας και Eco-LED μπροστινούς προβολείς, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους μπροστινούς καθρέπτες, κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και χώρο αποθήκευσης, σύστημα πολυμέσων Media Display 10” με ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto & Apple CarPlay και ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”.