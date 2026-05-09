Dacia: Επίσημος Χορηγός στο “Run Greece” Καβάλας

Η Dacia συνεχίζει ως Επίσημος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και της σειράς αγώνων “Run Greece”, στηρίζοντας τη συμμετοχή δρομέων κάθε ηλικίας σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της χορηγικής αυτής συνεργασίας, η Dacia συμμετείχε με τον δικό της τρόπο στον αγώνα Run Greece Καβάλα, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, συμβάλλοντας στη συνολική εμπειρία της διοργάνωσης.

Dacia Duster ως πλοηγό αυτοκίνητο

Κεντρικό ρόλο στον αγώνα είχε το νέο Dacia Duster, το οποίο αποτέλεσε το πλοηγό αυτοκίνητο της διοργάνωσης, οδηγώντας τους δρομείς και υποστηρίζοντας την ομαλή και ασφαλή εξέλιξη της διαδρομής.

Στον αγώνα της Καβάλας, το Dacia Duster συμμετείχε με την έκδοση Eco-G 120, που αξιοποιεί την τεχνολογία bi-fuel (βενζίνης – LPG) του Renault Group, με βάση τον κινητήρα βενζίνης turbo 1.2 που συνδυάζεται με εργοστασιακό σύστημα υγραεριοκίνησης.

Το σύνολο εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.400 χιλιομέτρων με ένα γέμισμα, αξιοποιώντας τη μεγάλη δεξαμενή LPG 50 λίτρων (+ 50 λίτρα βενζίνης), ενώ προσφέρει μεγάλη οικονομία χρήσης, αφού το LPG κίνησης είναι το καύσιμο με τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, τουλάχιστον 40% χαμηλότερη από τη βενζίνη. Το Duster Eco-G 120 καλύπτεται από την ίδια εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, όπως και όλη η γκάμα Dacia.

Η Grand Automotive Hellas, επίσημος εισαγωγέας των Renault & Dacia στην Ελλάδα, και η Dacia, ως επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του Run Greece, ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον αγώνα της Run Greece Σύρου, που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου 2026, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.