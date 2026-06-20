Προ των πυλών το Dacia των 18.000 ευρώ: Όλα όσα γνωρίζουμε για το νέο Spring

Το νέο Dacia Spring θα παρουσιαστεί σύντομα και θα γίνει ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά της αγοράς.
Η Dacia ετοιμάζεται να παρουσιάσει το Spring δεύτερης γενιάς, θέλοντας να ανακατέψει ξανά την τράπουλα στην κατηγορία των προσιτών αστικών αυτοκινήτων.
Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα έχει η μεταφορά της παραγωγής του από την Κίνα στην Ευρώπη, ώστε το μοντέλο να προστατευτεί από τους ευρωπαϊκούς δασμούς για όσα οχήματα κατασκευάζονται στην χώρα της Άπω Ανατολής, μια κίνηση που θα του επιτρέψει να διατηρήσει τον value for money χαρακτήρα του.
SUV με μήκος κάτω από 4 μέτρα
Το νέο Spring αναμένεται να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα των νέων Renault 5 και Twingo, ωστόσο σε αντίθεση με αυτά, οι πληροφορίες από το στρατόπεδο της Dacia αναφέρουν πως το αυτοκίνητο θα έχει SUV σιλουέτα, μεγάλη απόσταση από το έδαφος και έντονα boxy μορφή. Όλα αυτά θα θυμίζουν την προηγούμενη γενιά αλλά με πολύ πιο μοντέρνο πρόσημο, ενώ το μήκος δεν φαίνεται ότι θα ξεπερνά τα 4 μέτρα.
Στο εσωτερικό του, η εταιρεία εκτιμάται ότι θα εστιάζει στην ουσία για να κρατήσει χαμηλά το κόστος. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν φημολογείται πως θα προέρχονται από ανακυκλωμένο πλαστικό και θα είναι πολύ ανθετικά, ενώ όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τουλάχιστον στις πιο πλούσιες εκδόσεις, παρούσα θα είναι μια οθόνη αφής 10 ιντσών με λογισμικό της Google. Επίσης, πίσω από το τιμόνι, είναι πιθανό να τοποθετηθεί ένας πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων.
Επιπλέον, για να κρατηθεί χαμηλά η τιμή, πιθανότατα δεν θα προσφέρεται με συρόμενο πίσω κάθισμα, όπως το Twingo.
Αυτονομία 260 χιλιομέτρων
Όσον αφορά το κινητήριο σύνολο, το νέο Spring αναμένεται να ενσωματώνει μια μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 27,5 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 80 ίππων. Η μπαταρία θα προσφέρει αυτονομία 260 χιλιόμετρα και θα μπορεί να συνδεθεί με ταχυφορτιστή, αντλώντας ενέργεια με ταχύτητα έως 50 kW.
Η επίσημη παρουσίαση του μοντέλου είναι προγραμματισμένη για το καλοκαίρι, ενώ το φθινόπωρο θα ακολουθήσει η παρουσία του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.
Το νέο Spring θα πλασαριστεί ως ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά της αγοράς με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 18.000 ευρώ. Το εμπορικό του λανσάρισμα αναμένεται στις αρχές του 2027.