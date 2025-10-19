Δακτύλιος: Ποια οχήματα εξαιρούνται

Ο Δακτύλιος θα ισχύει έως τις 24 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας περιορισμούς από τους οποίους εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες πολιτών.

Σε ισχύ επιστρέφει από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ο Μικρός Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, σηματοδοτώντας περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ο Δακτύλιος θα ισχύει έως τις 24 Ιουλίου 2026 και θα εφαρμόζεται:

Δευτέρα έως Πέμπτη: από 07:00 έως 20:00

Παρασκευή: από 07:00 έως 15:00

Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας των ΜΜΜ.

Πώς θα λειτουργεί

Όπως κάθε χρόνο, θα εφαρμόζεται το σύστημα μονά-ζυγά:

Τις ζυγές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας.

Τις μονές ημερομηνίες, όσα έχουν μονό αριθμό στην πινακίδα.

Η περιοχή που περικλείεται από τον Δακτύλιο ορίζεται από τους εξής δρόμους: Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Α. Φραντζή – Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λ. Αλεξάνδρας.

Ποια οχήματα εξαιρούνται

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 169743 (ΦΕΚ Β 5565/17.10.2025), ελεύθερα στον δακτύλιο μπορούν να κυκλοφορούν:

Ειδικότερα, οι κύριοι ή/και κάτοχοι:

Εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και εκ κατασκευής υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων και εκ κατασκευής οχημάτων φυσικού αερίου και υγραερίου,

Αυτοκινήτων EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120γρ/χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης – New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31-12-2020,

Αυτοκινήτων EURO 6 πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145γρ/χλμ (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων –Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1-1-2021 και εφεξής,

Επιπλέον εξαιρέσεις

Μεταξύ άλλων, εξαιρούνται επίσης:

-Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα ή μη για τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), εφόσον οδηγούνται από τους ίδιους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι, το Άτομο Με Αναπηρία, θα είναι εφοδιασμένο με Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

-Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδιοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά.

-Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν.

-Αυτοκίνητα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες της Χώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.

-Αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών.

-Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων επισκεπτών της Xώρας για τις πρώτες 40 ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα.

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του μικρού Δακτυλίου, προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.