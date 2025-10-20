Δείτε σε βίντεο την αναβαθμισμένη σήραγγα Κατερίνης – Οι αλλαγές

Όπως αναφέρει η παραχωρησιούχος εταιρεία, η αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε με μεθοδολογία κατασκευής που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 18:00, παραδίδεται η σήραγγα Κατερίνης, πλήρως αναβαθμισμένη και έτοιμη να εξυπηρετήσει με ασφάλεια τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε τεχνική ξενάγηση στη σήραγγα, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών κ. Νικόλαου Ταχιάου, εκπροσώπων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Υπουργείου, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, και της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Νικόλαος Ταχιάος δήλωσε: «Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για το τέλος όχι απλώς ενός έργου, αλλά και αυτής της μεγάλης εκκρεμότητας που υπήρχε, καθώς μια σήραγγα του ΠΑΘΕ δεν διέθετε την πιστοποίηση που ήταν απολύτως απαραίτητη.»

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, ότι «όλα τα συστήματα και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αγγίζουν το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας. Ο βασικός στόχος πίσω απ’ όλα αυτά είναι η ασφάλεια των οδηγών, οι οποίοι μπορούν πλέον να κινούνται στη σήραγγα με απόλυτη ασφάλεια.», ενώ κατέληξε λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω για την κατανόηση όλους όσοι ταλαιπωρήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εάν όμως είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το έργο, θα καταλάβαιναν ότι αυτό που έγινε εδώ είναι κάτι πρωτοποριακό, κάτι μοναδικό, κάτι που άξιζε και τον κόπο και τα χρήματα του. Μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση, ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ.»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου κ. Δημήτριος Γκατσώνης επισήμανε: «Η Σήραγγα Κατερίνης είναι η τελευταία σήραγγα του ΠΑΘΕ που αναβαθμίστηκε. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι εργασίες υλοποιήθηκαν με τον έναν κλάδο υπό κατασκευή, ενώ ο άλλος παρέμενε σε πλήρη κυκλοφορία με αμφιδρόμηση. Οι εργασίες που ξεκίνησαν το 2022 περιλάμβαναν την αναβάθμιση των συστημάτων πυρασφάλειας, δομικής ενίσχυσης, πυρανίχνευσης, εξαερισμού, φωτισμού LED και τηλεδιοίκησης. Είναι ένα έργο-πρότυπο, για παρόμοια έργα στο μέλλον.»

Οι αλλαγές

Όπως αναφέρει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε με μεθοδολογία κατασκευής που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων, σε όλο το μήκος της σήραγγας τοποθετήθηκαν πυράντοχες πλάκες στην οροφή και στους τοίχους, θωρακίζοντας τους χρήστες ακόμα και από πυρκαγιές μεγάλου θερμικού φορτίου.

Το σύστημα πυρόσβεσης αναβαθμίστηκε πλήρως με προστασία έναντι παγετού και νέο προηγμένο εξοπλισμό, ενώ εγκαταστάθηκε και δίκτυο πυρανίχνευσης με οπτικές ίνες και ανιχνευτές.

Παράλληλα, εφαρμόζεται ένας «ψηφιβακός εγκέφαλος», ένα νέο σύστημα ελέγχου και επιτήρησης που επιτηρεί περισσότερα από 200.000 σημεία σε πραγματικό χρόνο και ενεργοποιεί αυτόματα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση συμβάντος.