Δείτε συνομιλίες από το γκρουπ στο viber που αποκάλυπτε τα μπλόκα της Τροχαίας (εικόνες)

Τα μέλη της διαδικτυακής κοινότητας «κάρφωναν» τα ακριβή σημεία όπου πραγματοποιούνταν τροχονομικοί έλεγχοι για την αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων.

Εύκολα, από το κινητό τους τηλέφωνο ενημερώνονταν επί μήνες δεκάδες χιλιάδες οδηγοί για τα μέρη που επιχειρούσε η Τροχαία για την αντιμετώπιση παραβάσεων όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.

Όπως προέκυψε από ενδελεχή έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., λειτουργούσαν τρεις διαδικτυακές κοινότητες -σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη- οι οποίες μέσω viber πρόσφεραν ενημέρωση για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων.

Οι 4Τροχοί φέρνουν στο φως συνομιλίες μεταξύ των μελών της διαδικτυακής κοινότητας για την Αθήνα η οποία είχε την ονομασία “Alarm Moto”. Πρόκειται για διαλόγους από τα μέσα του περασμένου Μαΐου, όταν η συγκεκριμένη ομάδα αριθμούσε περίπου 100.000 μέλη.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, σε μια συνομιλία τα μέλη της ομάδας γνωστοποιούσαν την ισχυρή παρουσία δυνάμεων της Τροχαίας στην πλατεία Ομονοίας για τη διενέργεια αλκοτέστ, ενώ λίγο νωρίτερα στο… επίκεντρο των συζητήσεων βρισκόταν η περιπολία ενός συμβατικού οχήματος της ΕΛ.ΑΣ. στα «Λιμανάκια» (Παραλιακή Αθηνών-Σουνίου), για την πρόληψη αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των 4Τροχών, η Τροχαία Αττικής είχε εδώ και μήνες πληροφορίες για την ύπαρξη -τουλάχιστον- της διαδικτυακής κοινότητας για την Αθήνα και έκτοτε πραγματοποιούνταν έρευνες για τον εντοπισμό των διαχειριστών της.

Οι τελευταίοι, ηλικίας 29 και 55 ετών συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της Τρίτης 14 Οκτωβρίου σε περιοχές της Αθήνας. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία.