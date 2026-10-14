Διαθέσιμο με άτοκη χρηματοδότηση για 36 μήνες το Audi Q3 Sportback

Κάθε νέο Audi συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση έως 4 χρόνια.

Διαθέσιμο με άτοκη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Audi m0%ment της Audi Financial Services είναι το νέο Audi Q3 Sportback. Με προκαταβολή 30%, ονομαστικό επιτόκιο 0% και διάρκεια χρηματοδότησης 36 μηνών, το πρόγραμμα διευκολύνει την απόκτησή του και αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Κάθε νέο Audi συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση έως 4 χρόνια. Παράλληλα, το πρόγραμμα εγγύησης Audi Platinum προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χλμ., χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Το Audi LongLife Mobility συμπληρώνει την υποστήριξη με δωρεάν οδική βοήθεια και 24ωρη εξυπηρέτηση, 365 ημέρες τον χρόνο.

Τα προγράμματα Audi Platinum και Audi LongLife Mobility ενεργοποιούνται ή ανανεώνονται χωρίς επιπλέον χρέωση μέσω της προβλεπόμενης προγραμματισμένης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service Audi, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους τους.

Η γκάμα κινητήρων του νέου Audi Q3 Sportback προσφέρει επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής. Περιλαμβάνει τον 1,5 TFSI με υβριδική τεχνολογία και ισχύ 150 hp, τον 2.0 TDI των 150 hp και τον 2.0 TDI quattro των 193 hp, που συνδυάζει τη δύναμη του diesel με τη σιγουριά της τετρακίνησης.

Τη γκάμα συμπληρώνει η plug-in hybrid έκδοση e-hybrid των 272 hp, συνδυάζοντας δυναμικές επιδόσεις με τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης και ηλεκτρική αυτονομία άνω των 118km. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο S tronic, με έμφαση στην άνεση και την οδηγική απόλαυση.

Η coupé γραμμή της οροφής, η μάσκα Singleframe και οι δυναμικές αναλογίες διαμορφώνουν την παρουσία του νέου Q3 Sportback. Η σπορ αισθητική συνδυάζεται με την πρακτικότητα ενός SUV, προσφέροντας χώρο και άνεση για τις καθημερινές διαδρομές και τις αποδράσεις.

Στο εσωτερικό, η σχεδίαση έχει επίκεντρο τον οδηγό. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 11,9 ιντσών και η οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών δημιουργούν ένα σύγχρονο και εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ ο φωνητικός βοηθός Audi assistant διευκολύνει τον άμεσο χειρισμό λειτουργιών. Τα προσεγμένα υλικά, οι ευχάριστες στην αφή επιφάνειες και η έμφαση στο φινίρισμα εκφράζουν την premium φιλοσοφία της Audi.

Η επένδυση Softwrap εκτείνεται από τις πόρτες σε όλο το πλάτος του cockpit, ενισχύοντας την αίσθηση ευρυχωρίας. Τα άνετα καθίσματα και η προσεγμένη εργονομία συμπληρώνουν την εμπειρία, στην πόλη και στο ταξίδι.

Το νέο Q3 Sportback προσφέρει τρία προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με διαφορετική έμφαση στην άνεση, τη σχεδίαση και τον σπορ χαρακτήρα:

Premium: Περισσότερη άνεση και προσεγμένες λεπτομέρειες, με μεταλλικό χρώμα, ζάντες 18 ιντσών, sport καθίσματα, ηλεκτρική ρύθμιση οσφυϊκής στήριξης και ατμοσφαιρικό φωτισμό Ambient Lighting Plus.

S Design: Πιο έντονος σπορ χαρακτήρας, με εξωτερικό S line, πακέτο Black Exterior, ζάντες 19 ιντσών και sport δερμάτινο τιμόνι με επίπεδο επάνω και κάτω τμήμα.

Lounge: Έμφαση στην άνεση και την αίσθηση ευρυχωρίας, με ηλεκτρική πανοραμική γυάλινη οροφή, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ηχομονωτικά εμπρός πλευρικά παράθυρα.

Το άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης Audi m0%ment αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων.