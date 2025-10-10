Διαθέσιμο στην Ελλάδα το φθηνότερο Tesla Model Y – Με τιμή κάτω από 40.000 ευρώ

Λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του Tesla Model Y Standard, το μοντέλο είναι διαθέσιμο για παραγγελία από τους Έλληνες καταναλωτές.

Στην αποκάλυψη των πιο προσιτών εκδόσεων, με την ονομασία Standard, των Model Y και Model 3 προχώρησε πρόσφατα η Tesla, σε μια προσπάθεια να θωρακιστεί από τον κινεζικό ανταγωνισμό και να δώσει νέα ώθηση στις πωλήσεις της.

Το Model Y Standard είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά και λειτουργίες όπως απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω εφαρμογής για κινητό, Trip Planner με διαθεσιμότητα Supercharger σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μια ποικιλία επιλογών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας. Περιλαμβάνονται, επίσης, τηλέφωνο-κλειδί, τηλεχειριζόμενος έλεγχος κλιματισμού, Sentry Mode, Dog Mode και άλλες χαρακτηριστικές λειτουργίες και δυνατότητες των Tesla.

Το Model Y Standard προσφέρει την ίδια εμπειρία λογισμικού με τις υπόλοιπες εκδόσεις του SUV. Οι ενημερώσεις over-the-air βελτιώνουν συνεχώς το όχημα, εισάγοντας νέες λειτουργίες και βελτιώνοντας τις υπάρχουσες χωρίς επιπλέον κόστος. Διατίθεται επίσης με το Autopilot ως στάνταρ, και είναι έτοιμο, από πλευράς hardware, για το Full Self-Driving (με επίβλεψη), το οποίο θα ενεργοποιηθεί απομακρυσμένα στα σχετικά οχήματα, κατόπιν έγκρισης από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

Η προσιτή έκδοση του μοντέλου φέρει διαφορετική εμφάνιση, με νέα μπροστινή και πίσω όψη, δίχως τις χαρακτηριστικές LED λωρίδες. Η καμπίνα προσφέρει έναν άνετο χώρο και για τους πέντε επιβάτες. Μεγιστοποιώντας τη χρηστικότητα, το Model Y Standard διαθέτει νέα ανθεκτικά υφασμάτινα καθίσματα μαλακής υφής, σχεδιασμένα για απόδοση σε όλα τα σενάρια και τις καιρικές συνθήκες. Εμπνευσμένος από τα πρώτα Model S και το Cybertruck, ένας μεγάλος αποθηκευτικός χώρος ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα παρέχει χώρο για καθημερινά αντικείμενα, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα, για μέγιστη χρηστικότητα και ευκολία.

Το Model Y Standard προσφέρει έως και 835 λίτρα χώρου αποσκευών με πέντε επιβάτες και 2.118 λίτρα με τη δεύτερη σειρά αναδιπλωμένη, αρκετά για τη μεταφορά ποδηλάτων, εξοπλισμού κάμπινγκ ή άλλων μεγάλων αντικειμένων.

Όπως αναφέρει η Tesla, το Model Y Standard είναι το πιο αποδοτικό Model Y που κατασκευάστηκε ποτέ. Με κατανάλωση 13,1 kWh/100 χλμ. και αυτονομία 534 χλμ. (WLTP), οι κάτοχοι μπορούν να διανύουν περισσότερα χιλιόμετρα ανά ευρώ που δαπανούν για φόρτιση. Επιπλέον, οι νέες ζάντες Aperture 18″ μεγιστοποιούν την απόδοση και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους συντήρησης όταν απαιτούνται αντικαταστάσεις ελαστικών.

Οι τιμές του Model Y Standard και των υπόλοιπων εκδόσεων στην Ελλάδα