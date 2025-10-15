Δωρεάν διόδια: Ποιοι περνούν χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν – Τα δικαιολογητικά

Η διέλευση από τα διόδια στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους είναι για τους περισσότερους οδηγούς μια δεδομένη υποχρέωση. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες ένας οδηγός μπορεί νόμιμα να περάσει χωρίς να πληρώσει κάποιο αντίτιμο.

Τόσο οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας συχνά, όσο και αυτοί που τους χρησιμοποιούν μόνο για διακοπές, γνωρίζουν πως, εκτός από τα χρήματα που πρέπει να ξοδέψουν για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, θα πρέπει να κρατήσουν στην άκρη ένα σεβαστό ποσό για να πληρώσουν τα διόδια που θα συναντήσουν. Υπάρχουν όμως οδηγοί που δικαιούνται να περάσουν από τα διόδια εντελώς δωρεάν ανάλογα τον τόπο κατοικίας τους, τον αυτοκινητόδρομο που χρησιμοποιούν ή κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Δεν πληρώνουν διόδια στην Εγνατία Οδό οι κάτοικοι συγκεκριμένων δήμων

Το Υπουργείο Μεταφορών έχει δημιουργήσει ένα ειδικό ιστότοπο, όπου αναφέρει ποιοι είναι οι δήμοι των οποίων οι κάτοικοι μπορούν να περάσουν από τα διόδια της Εγνατίας Οδού χωρίς να πληρώσουν ευρώ. Εκεί αναφέρονται οι δήμοι Αβδήρων, Αμυνταίου, Αλεξανδρούπολης, Αργους Ορεστικού, Αρριανών, Διδυμότειχου, Ηγουμενίτσας, Ιάσμου, Καστοριάς, Κομοτηνής, Μαρωνείας – Σαπών, Μετσόβου, Νεστορίου, Μύκης, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Πρεσπών, Σαμοθράκης, Σουλίου, Σουφλίου, Τοπείρου, Φιλιατών και Φλώρινας. Για να αποκτήσουν το δικαίωμα δωρεάν διέλευσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος

του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η διέλευση από τα διόδια ώς όχημα μόνιμου κατοίκου

Δωρεάν η διέλευση για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

Σημαντική εξαίρεση προβλέπεται και για τα οχήματα ιδιοκτησίας ΑμεΑ που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους ή από τρίτους για τη μετακίνηση αυτών. Όσοι διαθέτουν κάρτα αναπηρίας μπορούν, κατόπιν αίτησης προς τις εταιρείες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων, να εξασφαλίσουν δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης, έχοντας σε εμφανές σημείο του παρμπρίζ κολλημένο το δελτίο στάθμευσης ΑΜΑ. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση σχετικών εγγράφων ή βεβαιώσεων, και η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εκ των προτέρων.

Σε ποιον οδικό άξονα δεν πληρώνουν διόδια οι άνεργοι

Η Εγνατία Οδός επιτρέπει στους ανέργους να περνούν τα διόδια χωρίς να πληρώσουν αρκεί να είναι κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (σε ισχύ) και το όχημα με το οποίο περνούν να είναι της ιδιοκτησίας τους. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να έχει προηγηθεί μια ηλεκτρονική αίτηση.

Τι ισχύει για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης

Τα οχήματα του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτικής Προστασίας δικαιούνται ελεύθερη διέλευση από όλα τα διόδια της χώρας. Αυτό προβλέπεται ρητά από τις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων. Η ελεύθερη διέλευση αφορά τόσο τις περιπτώσεις άμεσης επέμβασης όσο και τις μετακινήσεις για υπηρεσιακούς λόγους.