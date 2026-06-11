Δίπλωμα για αυτόματο αυτοκίνητο: Πόσο κοστίζει, αξίζει να το βγάλω;

Όλο και περισσότεροι υποψήφιοι οδηγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησης άδειας οδήγησης αποκλειστικά για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σε είδος προς εξαφάνιση εξελίσσονται τα αυτοκίνητα με χειροκίνητο κιβώτιο, που μέχρι πρότινος κυριαρχούσαν στον κόσμο των τεσσάρων τροχών. Πλέον, τον πρώτο λόγο έχουν τα αυτόματα κιβώτια, τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος λόγω της επέλασης των υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και της ευκολίας που προσφέρουν στον οδηγό, απαλλάσσοντάς τον από το διαρκές «ανέβασε-κατέβασε ταχύτητα».

Η άνοδος των αυτόματων κιβωτίων έχει σημαντικές προεκτάσεις και στην εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών, με τις σχολές να προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου αποκλειστικά με δύο πεντάλ.

Πώς βγάζω δίπλωμα οδήγησης για αυτόματο;

Εκπρόσωποι του κλάδου των εκπαιδευτών οδήγησης εξηγούν στους 4Τροχούς ότι η διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης για IX (κατηγορία Β) με αυτόματο κιβώτιο ουσιαστικά δεν διαφέρει συγκριτικά με ό,τι προβλέπεται για το χειροκίνητο. Ενώ προσθέτουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πλέον δεν συνιστούν μια μικρή μειονότητα.

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει θεωρητικά μαθήματα με συνολική διάρκεια τουλάχιστον 21 ώρες, όπως και να ολοκληρώσει τουλάχιστον 25 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στις εξετάσεις οδήγησης, στην άδεια οδήγησης θα αναγράφεται ο κωδικός «078» που συνεπάγεται δικαίωμα οδήγησης αποκλειστικά αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο.

Τα δικαιολογητικά και το κόστος

Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώματος αυτοκινήτου, δηλαδή:

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Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

Πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο

Α.Φ.Μ.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Ηλεκτρονικά Παράβολα

Ακόμη, θα πρέπει να γνωρίζει τους προσωπικούς του κωδικούς TaxisNet, καθώς απαιτούνται για την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων και εγκρίσεων μέσω gov.gr.

Όσον αφορά το κόστος, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα όσο και τα προβλεπόμενα παράβολα, έρευνα των 4Τροχών κατέδειξε διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολών οδήγησης και περιοχών της χώρας. Σε γενικές γραμμές, πάντως, το συνολικό ποσό που καλείται να καταβάλει ένας υποψήφιος οδηγός για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ, χωρίς να διαφέρει από το κόστος για «παραδοσιακό» δίπλωμα.

Αξίζει να το βγάλω;

Εφόσον ο υποψήφιος οδηγός αναζητά πρωτίστως την ευκολία στην καθημερινή μετακίνηση, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη και σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, η επιλογή διπλώματος για αυτόματο κιβώτιο μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και πρακτική λύση.

Κάθε υποψήφιος οδηγός, ωστόσο, οφείλει να γνωρίζει ότι ο κωδικός 078 αποτρέπει την οδήγηση αυτοκινήτου με χειροκίνητο κιβώτιο. Αυτό σημαίνει ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης —όπως μια επείγουσα διακομιδή σε νοσοκομείο ή η ανάγκη χρήσης ενός διαθέσιμου οχήματος που δεν είναι αυτόματο— ο κάτοχος της συγκεκριμένης άδειας δεν έχει το δικαίωμα να κάτσει πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου με δύο πεντάλ.

Με υβριδικά ή ακόμα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα οι σχολές οδηγών

Εκπαιδευτές οδήγησης επισημαίνουν ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι σχολές προσαρμόζουν τον στόλο των αυτόματων εκπαιδευτικών οχημάτων τους, επιλέγοντας υβριδικά ή ακόμη και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων οδηγών για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αυτοκίνησης.

Όπως υπογραμμίζουν, η οδήγηση των εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων και δη των αμιγώς ηλεκτρικών απαιτεί νέες δεξιότητες από τον οδηγό: η λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων, η άμεση απόκριση στο γκάζι, η χαρακτηριστική καμπύλη ροπής, καθώς και η ανάκτηση ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους οδηγούς.

Επιπροσθέτως, το αυξημένο βάρος, αλλά και το χαμηλό κέντρο βάρους (λόγω τοποθέτησης των μπαταριών), καθιστούν ιδιαίτερη την οδήγηση των εν λόγω αυτοκινήτων και επομένως, ο υποψήφιος συνιστάται να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος.