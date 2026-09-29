Δίπλωμα και ταυτότητα στο κινητό: Μπορώ να τα δείξω σε έλεγχο της Τροχαίας;

Αρκεί στην Τροχαία η ψηφιακή μορφή του διπλώματος οδήγησης και της ταυτότητας ή απαιτείται η επίδειξη των φυσικών εγγράφων;
Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των οδηγών με τη δημιουργία της εφαρμογής gov.gr Wallet μετέβαλε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο φέρουμε τα προσωπικά μας έγγραφα.
Η δυνατότητα αποθήκευσης της άδειας οδήγησης και της αστυνομικής ταυτότητας στο κινητό προσέφερε μια ουσιαστική διευκόλυνση στις μετακινήσεις, καθιστώντας τα ψηφιακά αυτά αρχεία πλήρως ισότιμα με τα φυσικά έγγραφα για κάθε χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας, με μόνη εξαίρεση τα ταξίδια στο εξωτερικό.
Παρά τη δεδομένη αυτή συνθήκη, η αναμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οι εκτεταμένες αλλαγές που αυτή επέφερε, δημιούργησαν ένα κύμα αβεβαιότητας και ερωτημάτων στους πολίτες. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν η ψηφιακή επίδειξη του διπλώματος εξακολουθεί να καλύπτει τις νομικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου της Τροχαίας.
Η απάντηση είναι απόλυτα σαφής: το θεσμικό πλαίσιο παραμένει αμετάβλητο. Ειδικότερα, στο Άρθρο 103 του νέου ΚΟΚ ορίζεται ρητά ότι κάθε οδηγός οφείλει να κατέχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.
Υπάρχει, ωστόσο, ένας κρίσιμος κανόνας που οφείλουν να γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί. Η επιτόπια επαλήθευση των στοιχείων από τα ελεγκτικά όργανα απαιτεί την αποκλειστική χρήση της επίσημης εφαρμογής. Πρακτικές όπως η επίδειξη μιας απλής φωτογραφίας ή στιγμιοτύπου οθόνης (screenshot), καθώς και η χρήση εναλλακτικών εφαρμογών, απορρίπτονται κατηγορηματικά, καθώς δεν διασφαλίζουν την εγκυρότητα και την ταυτοποίηση του κατόχου.
Όσοι δεν συμμορφώνονται με τον καθορισμένο αυτό τρόπο επίδειξης ή αδυνατούν να επιδείξουν το έγγραφο ορθώς, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις του νόμου, που μεταφράζονται σε διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.
H σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ που ξεθολώνει το τοπίο
Τη θέση αυτή υπογράμμισε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο η ανακοίνωση της Τροχαίας στις 13 Σεπτεμβρίου 2024:
«Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η επίδειξη εγγράφων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet είναι απολύτως ισοδύναμη με την επίδειξη των φυσικών εγγράφων, όπως είναι το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας και η αστυνομική ταυτότητα, εντός της ελληνικής επικράτειας.
Ωστόσο, η ψηφιακή επίδειξη των εγγράφων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η άμεση επαλήθευση των στοιχείων. Άλλες μέθοδοι, όπως για παράδειγμα η επίδειξη εγγράφων μέσω αποτυπώσεων οθόνης ή από άλλες εφαρμογές, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους αστυνομικούς, καθώς δεν επιτρέπουν την αναγκαία ταυτοποίηση του κατόχου.
Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ή εάν τα έγγραφα δεν προσκομίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία».