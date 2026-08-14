Δίπλωμα οδήγησης: Ποιες υπηρεσίες προστίθενται και ποιες καταργούνται στα ΚΕΠ

Αναδιαμορφώνεται ο κατάλογος των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στις άδειες οδήγησης.

Σε ισχύ από την 8η Αυγούστου βρίσκεται η ΚΥΑ 82790/2026, στην οποία αναφέρονται οι υπηρεσίες που καταργούνται από την αρμιόδητα των ΚΕΠ και αφορούν τα διπλώματα οδήγησης, καθώς και αυτές που προστίθενται.

Με την απόφαση αυτή αναδιαμορφώνεται ο κατάλογος των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στις άδειες οδήγησης και οι οποίες δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ποιες διαδικασίες καταργούνται

Καταργούνται από την αρμοδιότητα των ΚΕΠ και παύουν να διεκπεραιώνονται από αυτά οι παρακάτω διαδικασίες:

1. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α

2. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

3. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ

4. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

5. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1E, CE, D1E, DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής

Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

6. Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης

Ποιες διαδικασίες προστίθενται

Προστίθενται στην αρμοδιότητα των ΚΕΠ και διεκπεραιώνονται και από αυτά οι παρακάτω διαδικασίες:

1. Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του εθνικού κωδικού 121

2. Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης εκδοθείσας από την Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών

3. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης.

4. Ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από τη Δημοκρατία της Σερβίας σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης

5. Ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από τη Δημοκρατία της Αλβανίας σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης

6. Ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης

7. Ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας με αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης

8. Ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από τη Γεωργία με αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης

Ποιες διαδικασίες διεκπεραιώνονται αποκλειστικά ψηφιακά από τα ΚΕΠ

Διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ αποκλειστικά ψηφιακά οι παρακάτω διαδικασίες :

1. Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για άδειες οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ

2. Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης

3. Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας)

4. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης

5. Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του εθνικού κωδικού 121

Επιπροσθέτως, επικαιροποιούνται όλα τα έντυπα που χρησιμοποιούνται από τα ΚΕΠ, συμπεριλαμβάνοντας τις διαδικασίες που προστίθενται στις αρμοδιότητές τους.