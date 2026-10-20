Διπλώματα οδήγησης: Τι αλλάζει στις εξετάσεις – Θα παρακολουθούνται όλα ψηφιακά

Νέο σύστημα πρακτικής εξέτασης με κλήρωση εξεταστών, εφαρμογή για τους εξεταστές, ψηφιακή καταγραφή της εξέτασης και μηχανισμό ενστάσεων.

Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών προβλέπει η προγραμματική σύμβαση για το έργο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Τεχνικές Λύσεις για την Οδική Ασφάλεια».

Η σύμβαση υπεγράφη την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο και τον Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κωνσταντίνο Στεφανίδη.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος.

Η νέα προγραμματική σύμβαση προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις διαθέσιμες υπηρεσίες είτε στο gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις», είτε απευθείας στο https://drivers-vehicles.services.gov.gr, με χρήση κωδικών TaxisNet.

Η υλοποίηση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΓΓΠΣΨΔ με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ. Οι νέες εφαρμογές θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν παραγωγικά στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΨΔ, αξιοποιώντας τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.

Τι αλλάζει στις εξετάσεις οδήγησης

Αναφορικά με τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών, προβλέπεται ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

Ψηφιακή παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με καταγραφή παρουσιών και δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.

Νέο σύστημα πρακτικής εξέτασης με κλήρωση εξεταστών, εφαρμογή για τους εξεταστές, ψηφιακή καταγραφή της εξέτασης και μηχανισμό ενστάσεων.

Εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ για την εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με διαδραστικά τεστ, προσομοιώσεις και παρακολούθηση της προόδου.

Περισσότερη διαφάνεια και έλεγχος στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη υποστήριξη της οδικής ασφάλειας.



Ενίσχυση και Διαλειτουργικότητα Ψηφιακών Υπηρεσιών

Επιπλέον, η σύμβαση προβλέπει και την ενίσχυση και διαλειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

Αναβάθμιση των μηχανισμών διαχείρισης χρηστών και ρόλων.

Ανάπτυξη και επέκταση διαλειτουργικοτήτων με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης πινακίδων λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής.

Λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη διεκπεραίωση και μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Κρατικών Πινακίδων Οχημάτων

Τέλος, προβλέπεται ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των κρατικών πινακίδων και ειδικότερα: