Δώδεκα συλλήψεις για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 4.764 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας και χρήση κινητού τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 10-8-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της 17-8-2026, ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 14.032 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 145 παραβάσεις και συνελήφθησαν 12 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 4.764 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 653 οχήματα, εκ των οποίων 65 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 777 άδειες ικανότητας οδήγησης και 255 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 1,03% επί του συνόλου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση για την πρόληψη της οδήγησης καθ’ υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας όπου διενεργήθηκαν 422 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 137 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μεταξύ των οποίων, σε οχήματα που κινούνταν με ταχύτητες 163 και 161 χλμ/ωρα σε σημεία με όριο ταχύτητας τα 70 χλμ/ωρα.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.