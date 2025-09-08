Δράμα-Αμφίπολη: Μπαίνει στις ράγες ο νέος οδικός άξονας των 43 χλμ.

Προλειαίνεται το έδαφος για την ανάδειξη αναδόχου και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Συμπληρώνονται τα κομμάτια του παζλ για την έναρξη κατασκευής του νέου οδικού άξονα Δράμα-Αμφίπολη που θα σηματοδοτήσει τη σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με λιμάνια, πόλεις και βιομηχανικά κέντρα.

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε το Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, Στάδιο Β.ΙΙ της B’ Φάσης του Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα κληθούν να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους -ένα σημαντικό βήμα για να πάρει το έργο την άγουσα της υλοποίησης.

Το έργο είναι ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), με προϋπολογισμό 248,5 εκ. ευρώ (με ΦΠΑ) και αφορά στην αναβάθμιση της εθνικής οδού Δράμας – Αμφίπολης, είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού, είτε με κατασκευή νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη, και από Μαυρολεύκη σε Δράμα, συνολικού μήκους 43 χλμ. Ειδικότερα:

– Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη: Πρόκειται για Αρτηρία μήκους 29,5 χλμ., εκ των οποίων 10 χλμ. αποτελούν βελτίωση της υφιστάμενης οδού και 19,5 νέα χάραξη. Εμπεριέχονται και 7 ανισόπεδοι κόμβοι.

– Μαυρολεύκη – Δράμα: Πρόκειται για νέα αρτηρία με μήκος 13,5 χλμ. σε νέα χάραξη, με 2 ανισόπεδους κόμβους και ένας ισόπεδος κυκλικός κόμβος.

Η διάρκεια της σύμπραξης ανέρχεται σε 30 έτη, με τα πρώτα τρία χρόνια να αφορούν στην κατασκευή και αναβάθμιση των υποδομών και τα υπόλοιπα 27 χλμ. στη λειτουργία και συντήρηση.

Με τον νέο οδικό άξονα θα εξυπηρετούνται οι εμπορευματικές και επιβατικές κυκλοφορίες ροές μεταξύ της πόλης της Δράμας αλλά και της ευρύτερης περιοχής με τον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού, ο οποίος διατρέχει την Β. Ελλάδα και συνιστά συνδετικό κρίκο πόλεων, λιμανιών, βιομηχανικών κέντρων και αεροδρομίων.