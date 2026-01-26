Drones και Τεχνητή Νοημοσύνη για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού Γολγοθά

Για τον μετριασμό του κυκλοφοριακού χάους, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναμένεται να βγάλει στους δρόμους και έναν μεγάλο αριθμό προσωπικού της Τροχαίας.

Στο στρατηγικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια, αλλά και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στους δρόμους της Αττικής αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3.

Σχετικά με τις δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες, επισήμανε ότι από τον στόλο των 1,5 και πλέον εκατομμύρια αυτοκίνητων το 2004 σήμερα είναι 5,5 εκατομμύρια – σχεδόν τέσσερις φορές πάνω. Αναγκαία κρίνεται η λήψη μέτρων, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να αναφέρεται στη χρήση νέας τεχνολογίας, με drones τα οποία θα παραληφθούν τις επόμενες ημέρες.

«Θα βγάλουμε στους δρόμους έναν μεγάλο αριθμό προσωπικού της Τροχαίας, με δίκυκλα, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων θα παίζει τον ρόλο του συντονιστή για να μπορέσουμε έτσι να ξεμπλοκάρουμε όλα τα σημεία – εκεί που υπάρχει πρόβλημα –σε όλη την Αττική. Θα συντονίζεται από το Επιχειρησιακό Κέντρο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να προκύπτουν πολύ γρήγορα τα σημεία, τα οποία χρειάζονται επέμβαση -δεν είναι μόνο μια κεντρική λεωφόρος, αλλά πολλές φορές υπάρχουν κάθετοι ή παράλληλοι εξίσου μεγάλοι ή μικρότεροι, οι οποίοι, επίσης, μπλοκάρουν».

Πρόσθεσε δε ότι «θα είμαστε σε “ανοιχτή γραμμή” με τους πολίτες, τις κρίσιμες ώρες, από τις 7 π.μ έως τις 9.30 π.μ και το απόγευμα από τις 5 μ.μ έως τις 7 μ.μ. Θα είμαστε εδώ αυτές τις ώρες θα υπάρχει μια συνολική εικόνα η οποία θα δίνεται από τα drones τα οποία προμηθευόμαστε σε λίγες μέρες και τα οποία θα δουλεύουν και στη βροχή, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα».

Κάμερες στην Αττική

Σχετικά με τις κάμερες εντοπισμού τροχαίων παραβάσεων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εξήγησε αναμένεται να διαμορφώσουν νέα συμπεριφορά και ένα νέο πολιτισμό. «Ήδη τοποθετούνται της Περιφέρειας σε διασταυρώσεις, θα βεβαιώνουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα στα σημεία εκείνα που τοποθετούνται. Εγώ βλέπω κάθε φορά 8 με 10 αυτοκίνητα (να παραβιάζουν το κόκκινο). Τελευταία βλέπω κάτι λιγότερο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πια, σταδιακά, αρχίζει και διαμορφώνεται μια αντίληψη ότι αυτό είναι πάρα πολύ επιτυχημένο».

Αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται και η προμήθεια των 1.000 καμερών της ΕΛ.ΑΣ «Υποθέτω ότι όλα αυτά, στην ολοκλήρωσή τους, θα δουλέψουν το Φθινόπωρο», επισήμανε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Έλεγχοι και βεβαίωση παραβάσεων

«Όλα αυτά τα ζητήματα δηλαδή οι εξατμίσεις, οι πινακίδες, αυτοί που κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες, όλη αυτή η παραβατικότητα είναι στο επίκεντρο της προσοχής των Υπηρεσιών, όπως έγινε με το αλκοτέστ, όπως έγινε και με την ταχύτητα. Αυτή, λοιπόν, είναι μια μεγάλη προτεραιότητα για εμάς», υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ αναφέρθηκε και στην εντολή που έχει δοθεί στους τροχονόμους.

«Η εντολή που έχει δοθεί είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχει τροχονόμος σε μία διασταύρωση και κάνει ρύθμιση κυκλοφορίας, όταν εντοπίζει τέτοια φαινόμενα {σ.σ πινακίδα καλυμμένη με φιμέ τζάμι} τον σταματάει και καταγράφει την παράβαση και επίσης γίνεται μεγάλος αγώνας με πολλές έρευνες με όλους αυτούς που χρησιμοποιούν τους δρόμους για να κάνουν κόντρες μεταξύ τους».