Δυναμικά συνεχίζεται η «Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση» στο ΟΑΚΑ

Με μεγάλη επισκεψιμότητα και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου, η δεύτερη ημέρα λειτουργίας της Used Car Expo powered by Ατλαντική Ένωση στο ΟΑΚΑ, υποδεχόμενη ακόμη περισσότερους επισκέπτες που αναζητούν το επόμενό τους αυτοκίνητο με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Η Used Car Expo powered by Ατλαντική Ένωση αποτελεί τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα με υψηλές προδιαγραφές και δυνατότητα επιτόπιου τεχνικού ελέγχου, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα υψηλό επίπεδο σιγουριάς στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Στην έκθεση συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, παρουσιάζοντας εκατοντάδες επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών, 100% ατρακάριστα, έως 12 ετών, με έως 130.000 χλμ. και πλήρες ιστορικό service. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από αποκλειστικές προσφορές, ανταγωνιστικές τιμές και ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Η Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση συνεχίζει να προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες που επιθυμούν να ανακαλύψουν αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ανταγωνιστικές τιμές, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση

Σάββατο 16 Μαΐου: 10:00 – 20:00

Κυριακή 17 Μαΐου: 10:00 – 20:00

ΟΑΚΑ (Parking 9), Μαρούσι

www.usedcarexpo.gr