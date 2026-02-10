Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία, αλλά περισσότερα θανατηφόρα τον Ιανουάριο

Στις βασικές αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων-δυστυχημάτων συγκαταλέγεται η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μειωμένος ήταν ο αριθμός τροχαίων ατυχημάτων τον Ιανουάριο του 2026 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας. Παρ’ όλα αυτά ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ήταν μεγαλύτερος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, τον περασμένο μήνα σημειώθηκαν 29 τροχαία ατυχήματα έναντι 43 τον Ιανουάριο του έτους 2025. Ειδικότερα σημειώθηκαν :

5 θανατηφόρα δυστυχήματα, έναντι 2 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

Κανένα τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, έναντι 5 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

24 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων, έναντι 36 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν καταγράφηκαν συνολικά 39 παθόντες έναντι 61 τον Ιανουάριο του έτους 2025. Ειδικότερα καταγράφηκαν :

7 νεκροί, έναντι 2 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

Κανένας σοβαρά τραυματίας, έναντι 5 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

32 ελαφρά τραυματίες, έναντι 54 τον Ιανουάριο του έτους 2025.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς και πεζούς, παραβίαση προτεραιότητας.