Έχεις φθαρμένο δίπλωμα οδήγησης – Έτσι θα το αντικαταστήσεις εύκολα

Άκοπα, μέσα σε λίγα λεπτά, μπορεί ο οδηγός να υποβάλει αίτηση για αντικατάσταση διπλώματος οδήγησης λόγω φθοράς.

Γρήγορα, από τον καναπέ του σπιτιού του, μπορεί πλέον ο οδηγός να ολοκληρώσει μια πληθώρα ενεργειών, χάρη στο gov.gr που περιορίζει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει την αλληλεπίδραση πολιτών-Δημόσιας Διοίκησης.

Η ψηφιακή πλατφόρμα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες υπηρεσίες, ορισμένες εκ των οποίων αφορούν την άδεια οδήγησης. Με δεδομένο ότι αποτελεί το μοναδικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο οδηγός έχει τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να κάθεται πίσω από το τιμόνι, το δίπλωμα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Ακόμα, ωστόσο, και αν έχει φθαρεί δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, δεδομένου ότι η διαδικασία υποβολής αιτήματος για την αντικατάστασή του πραγματοποιείται εύκολα, με μόλις λίγα κλικ.

Αρχικά, ο χρήστης πρέπει να επισκεφτεί την ενότητα «Μετακινήσεις» και στη συνέχεια να επιλέξει «Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς» (εδώ). Θα χρειαστεί:

να συμπληρώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

να έχει διαχειριστεί την φωτογραφία του και την υπογραφή του στην εφαρμογή myphoto ώστε να αντληθούν κατά την αίτηση του

το κατάλληλο παράβολο (η εφαρμογή τον οδηγεί στην έκδοση και πληρωμή του)

να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (e-mail) και το τηλέφωνό του

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα λάβει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, ενώ την άδεια θα την παραλάβει ο ίδιος ο οδηγός ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, από την παραδίδοντας την άδεια οδήγησης παλιού τύπου.

Υπεύθυνη δήλωση

Ειδικότερα, ο οδηγός πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία μόνιμης κατοικίας, και πιο συγκεκριμένα να επιλέξει την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας του.

Έπειτα καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης επιλέγοντας μία από τις δύο επιλογές σχετικά με τη διαμονή του στην Ελλάδα. Προαιρετικά επιλέγει εάν επιθυμεί να αναγράφεται η ομάδα αίματος του στην άδεια οδήγησης του.

Φωτογραφία και υπογραφή

Στη συνέχεια, αφού ο φωτογράφος θα έχει μεταμορφώσει τις ψηφιακές φωτογραφίες του προσώπου του οδηγού και της ιδιόχειρης υπογραφής του στην υπηρεσία myPhoto, ο οδηγός θα πρέπει να συσχετίσει τα εν λόγω αρχεία με τον ΑΦΜ στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Έπειτα θα μπορεί να ανακτήσει αυτόματα τα συγκεκριμένα αρχεία για χρήση στην αίτησή του.

Σε περίπτωση επιτυχούς αναζήτησης, τα αρχεία θα εμφανιστούν στα αντίστοιχα πεδία. Σε περίπτωση αποτυχίας θα προβληθεί κατάλληλο μήνυμα.

Παράβολο

Το σύστημα ελέγχει (μέσω του ΑΦΜ) αν έχει εκδοθεί το κατάλληλο παράβολο. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το σύστημα προβάλλει τη φόρμα έκδοσης του παράβολου, με προσυμπληρωμένα τα περισσότερα προσωπικά στοιχεία του οδηγού.

Ο οδηγός συμπληρώνει το email του και το τηλέφωνό του, ενώ προαιρετικά συμπληρώνει το το IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιστροφή του ποσού του παραβόλου. Πατώντας έκδοση, ο οδηγός εκδίδει το παράβολο.

Στη συνέχεια καλείται να πατήσει ε το κουμπί «Έλεγχος πληρωμής» για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από το σύστημα. Το σύστημα θα ελέγξει αν το παράβολο έχει εξοφληθεί και θα παρουσιαστεί κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα.

Εάν έχει εξοφληθεί, προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα και μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επιλέγοντας το κουμπί «Επόμενο».

Παραλαβή

Τέλος, ο οδηγός πρέπει να επιλέξει έναν από τους διαθέσιμους τρόπους παραλαβής της άδειας οδήγησης.

Εφόσον επιλέξει την παραλάβει αυτοπροσώπως, συμπληρώνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο του, στα αντίστοιχα πεδία ώστε να ενημερωθεί όταν θα είναι έτοιμη για παραλαβή από τη Διεύθυνση Παραλαβής που αναφέρεται στη σελίδα.

Εφόσον επιλέξει να την παραλάβει από άτομο που θα εξουσιοδοτήσει, συμπληρώνει επιπλέον και το ονοματεπώνυμο του ατόμου. Τέλος υπάρχει και η επιλογή μέσω courier, όπου ο οδηγός θα απαιτηθεί να συμπληρώσει τη διεύθυνση που επιθυμεί να αποσταλεί η άδεια.