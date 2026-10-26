Έφοδος της Αστυνομίας στη Γλυφάδα – Συνέλαβε παρκαδόρους μπαρ

Η παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης έξω από τα κέντρα διασκέδασης είναι μια γνωστή, συνηθισμένη και άκρως κερδοφόρα δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Εδώ και δεκαετίες, μπαρ, εστιατόρια και άλλα “in” στέκια, από την Αθήνα, έως τη Θεσσαλονίκη, την Αράχωβα και φυσικά τα νησιά, χρησιμοποιούν παρκαδόρους για να εξυπηρετούν τους πελάτες, φυσικά με το αζημίωτο και.

Οι παρκαδόροι, παραλαμβάνουν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονται στα καταστήματα, τους παραδίδουν αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τα παρκάρουν σε δημόσιους χώρους, συνήθως παρακείμενους οδούς και πεζοδρόμια, τοποθετώντας επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων ένα απόκομμα.

Όταν οι πελάτες αποχωρούν από τα καταστήματα, οι παρκαδόροι επιστρέφουν τα οχήματα έναντι χρηματικού αντιτίμου και φυσικά χωρίς έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη).

Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είναι γνωστή σε όλους και προφανώς στην Αστυνομία. Όταν λοιπόν, μια υπηρεσία ή ένα κλιμάκιο βγαίνει για έλεγχο, πάντοτε προχωρά σε συλλήψεις, όπως ακριβώς έγινε στη Γλυφάδα το βράδυ της Κυριακής.

Στο πλαίσιο εφόδου, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής προχώρησε στη σύλληψη τριών παρκαδόρων ηλικίας 23, 27 και 43 ετών και του υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου και παράνομο όφελος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με τις σε βάρους τους σχηματισθείσες δικογραφίες, στον αρμόδιο εισαγγελέα.