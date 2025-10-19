Έφοδος της Τροχαίας στο Ίλιον για παραβάσεις του ΚΟΚ

Μεταξύ άλλων αφαιρέθηκαν 12 άδειες κυκλοφορίας και 6 διπλώματα οδήγησης.

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, βραδινές ώρες της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στην περιοχή του Ιλίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών των Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν 115 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις του ΚΟΚ, μεταξύ των οποίων, για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 12 άδειες κυκλοφορίας, 6 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 12 οχήματα.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.