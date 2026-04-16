Έφοδος της Τροχαίας στον Λυκαβηττό (+video)

Ειδική τροχονομική δράση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, βραδινές ώρες Τρίτης 14 Απριλίου για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων στο λόφο του Λυκαβηττού.

Όπως ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για μη χρήση προστατευτικού κράνους, πρόκληση θορύβου από ηχοσύστημα κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 5 διπλώματα οδήγησης.

Σημειώνεται ότι κατά την τροχονομική δράση κατελήφθησαν 3 οδηγοί να πραγματοποιούν μανούβρες πλαγιολίσθησης για την επίδειξη ικανοτήτων.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, προσθέτει η ΕΛ.ΑΣ.