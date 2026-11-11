Έφτασε Ελλάδα η Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV – Τιμή

Χαρακτηρίζεται ως η κορυφαία έκδοση της Alfa Romeo Tonale, διαθέτοντας τετρακίνηση, σπορ συμπεριφορά και τεχνολογία plug-in hybrid, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία 61 km.

Η νέα Tonale εκφράζει αλάνθαστα τη μιλανέζικη αισθητική, συνδυάζοντας το μοναδικό στυλ, με τον σπορ χαρακτήρα και την οδηγική απόλαυση. Στη νέα έκδοση, που η Alfa Romeo λάνσαρε και στην ελληνική αγορά, προσφέρει ένα πλήρες πακέτο, με τετρακίνηση και plug-in hybrid τεχνολογία για τη μέγιστη οικονομία.

Στο βασικό επίπεδο εξοπλισμού Core, η Tonale Q4 PHEV περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου, full LED φώτα με αυτόματους προβολείς, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, εμπρός/πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3”, infotainment με οθόνη αφής 10,25” και ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Υπάρχει επίσης μια πληρέστατη σουίτα ADAS με ενεργό cruise control, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών και σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η τιμή της ξεκινά από 49.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας 1.000€ της εισαγωγικής εταιρείας. Για όποιον επιθυμεί κάτι παραπάνω, υπάρχει η έκδοση Ti που φέρει μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο παραθύρων και αντίστοιχο body kit, μαύρα δερμάτινα καθίσματα, ζάντες 19”, σύστημα πλοήγησης, paddles αλλαγής σχέσεων και πεντάλ αλουμινίου, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι. Η τιμή εδώ ανέρχεται στα 53.990 ευρώ.

Τέλος, η Veloce των 57.990 ευρώ, έχει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 20” σε φινίρισμα matt, LED matrix προβολείς, ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή, ανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DSV, κόκκινες δαγκάνες φρένων Brembo, καθώς και θερμαινόμενα/αεριζόμενα εμπρός καθίσματα.

Με 270 ίππους και αυτονομία στην πόλη πάνω από 80 km

H κορυφαία έκδοση της Alfa Romeo Tonale τροφοδοτείται από ένα αποδοτικό Plug-in υβριδικό σύστημα που αποτελείται από έναν τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,3 lt που αποδίδει 150 HP και κινεί τους εμπρός τροχούς, καθώς κι έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 128 HP που είναι τοποθετημένος στο πίσω σύστημα και κινεί τους αντίστοιχους τροχούς. Αποδίδει συνδυαστικά 270 HP και εξασφαλίζει αφενός μέγιστη πρόσφυση αφετέρου σπορ κράτημα που υποστηρίζει ιδανικά τις γρήγορες επιδόσεις. Ενδεικτικά, η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 6,6”.

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Τα αλουμινένια paddles για τις αλλαγές σχέσεων που βρίσκονται σταθερά τοποθετημένα στην κολόνα του τιμονιού στις εκδόσεις Ti και Veloce, η άριστη κατανομή βάρους, η τέλεια ρυθμισμένη ανάρτηση και το άμεσο σύστημα διεύθυνσης συνθέτουν ένα σύνολο απολαυστικό σε κάθε διαδρομή.

Η μπαταρία των 15,5 kWh εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 61 km στον μικτό κύκλο WLTP, τιμή που στον αστικό κύκλο αυξάνεται στα 81 km.

Το βιβλίο παραγγελιών για την νέα Tonale Q4 PHEV είναι ήδη ανοιχτό, με τα αυτοκίνητα να συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 4 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης. Φυσικά, το όπως κάθε Alfa Romeo, συνοδεύεται με τεχνολογία NFT, ένα ψηφιακό πιστοποιητικό καταγραφής της κατάστασης και της συντήρησης του αυτοκινήτου, μέσω του οποίου προστατεύεται η μεταπωλητική αξία.