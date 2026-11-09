Έφτασε στην Ελλάδα το πιο ξεχωριστό Renault 5 – Η τιμή του

Ένα από τα ελκυστικά αισθητικά και ιδιαίτερα αυτοκίνητα της Renault έρχεται στην Ελλάδα σε μια ειδική έκδοση που διακρίνεται για τον συλλεκτικό της χαρακτήρα.

Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε, κέρδισε τις εντυπώσεις με τον σχεδιασμό του, την εντυπωσιακή εμφάνιση, το πανέμορφο εσωτερικό του και τον πλούσιο εξοπλισμό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως 15 μήνες μετά την έναρξη της παραγωγής του, η Renault είχε ήδη κατασκευάσει τις 100.000 μονάδες του Renault 5 E-Tech και φέτος οδεύει ήδη για τις 200.000 μονάδες.

Τώρα, έφτασε η ώρα της ανανέωσης για το ηλεκτρικό μοντέλο, διαθέτοντας μεγαλύτερη αυτονομία, νέες δυνατότητες εξατομίκευσης και αναβαθμισμένες τεχνολογίες. Οι εκδόσεις με μπαταρία 40 kWh Urban Range και κινητήρα 120 hp προσφέρουν, πλέον, αυτονομία έως 321 km, με μέση κατανάλωση 14,2 kWh/100 km (από 14,5), ενώ εκείνες με μπαταρία 52 kWh και κινητήρα 150 ίππων φτάνουν έως τα 425 km, έχοντας με μέση κατανάλωση 14,1 kWh/100 km (από 14,9).

Οι βασικές αλλαγές στο Renault 5

Η ανανεωμένη γκάμα εμπλουτίζεται με νέες επιλογές χρωμάτων και διακοσμητικών στοιχείων. Ανάλογα την έκδοση, οι νέες χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν το Κόκκινο Flame, το Γκρι Schiste, συνδυασμούς με μαύρη οροφή, νέα διακοσμητικά αυτοκόλλητα και τις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «techno gold».

Στο εσωτερικό της έκδοσης iconic, οι νέες επενδύσεις των εμπρός καθισμάτων σε μπλε και γκρι χρώμα δίνουν μια ακόμη διαφορετική αισθητική νότα στην καμπίνα.

Στις εκδόσεις techno και iconic, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, πλέον, την «έξυπνη» λειτουργία οδήγησης Smart. Η λειτουργία Smart εναλλάσσει αυτόματα τα προγράμματα Eco, Comfort και Sport ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης. Ο οδηγός μπορεί επίσης να επιλέξει το πρόγραμμα της αρεσκείας του χειροκίνητα, από την οθόνη OpenR Link, αλλά και μέσω φωνητικών εντολών.

Η αναβάθμιση του e-call σε 4G/5G αποτελεί επίσης μέρος των προϊοντικών αλλαγών του Renault 5 E-Tech electric MY26.

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Στην έκδοση iconic, βασικός εξοπλισμός γίνεται επιπλέον το πακέτο Safety & Advanced Driving Assist Pack. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σύστημα Active Driver Assist (ενεργή υποβοήθηση οδηγού), έλεγχο τυφλού σημείου με ενεργή παρέμβαση, ειδοποίηση ασφαλούς αποβίβασης και συστήματα υποβοήθησης κατά την οπισθοπορεία.

Τέλος, το Gemini, ο ψηφιακός βοηθός της Google που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, αντικαθιστά το Google Assistant, μέσω ασύρματης ενημέρωσης λογισμικού (over-the-air). Το Gemini υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες ενός συμβατικού φωνητικού βοηθού, λειτουργώντας ως ένας πραγματικά διαδραστικός συνομιλητής τεχνητής νοημοσύνης.

Το Roland-Garros στην Ελλάδα

Μαζί με τα ανανεωμένα Renault 5 E-Tech, είναι διαθέσιμη στη χώρα μας και η ειδική έκδοση Roland-Garros, οποία σχεδιάστηκε προς τιμή της επίσημης χορηγίας της Renault στο διάσημο, γαλλικό τουρνουά τένις.

Το Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros έχει συλλεκτικό χαρακτήρα και ξεχωρίζει από τις ειδικά σχεδιασμένες λεπτομέρειές της: ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «electro», μαύρη οροφή, ασημί σατινέ διακοσμητικό σιρίτι οροφής και διακοσμητικά αυτοκόλλητα Roland-Garros στις εμπρός θύρες.

Η ιδιαίτερη ταυτότητά της αποτυπώνεται και στο εσωτερικό, με επενδύσεις καθισμάτων και θυρών με ύφανση εμπνευσμένη από τον αθλητικό ρουχισμό, φωτεινή επιγραφή Roland-Garros στο ταμπλό, επιλογέα ταχυτήτων e-pop shifter με το λογότυπο της έκδοσης και πατάκια «red clay».

Το αυτοκίνητο συνδυάζεται με τον ισχυρότερο κινητήρα των 150 ίππων και την μπαταρία 52 kWh, έχοντας τιμή 36.500 ευρώ, η οποία με την κρατική επιδότηση πέφτει στα 33.500 ευρώ.