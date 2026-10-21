Έφυγε ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιβέρης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Γιώργος Λιβέρης, εξέχον μέλος της πρώτης γενιάς δημοσιογράφων του Ειδικού Τύπου, με σημαντικό έργο και ως ερευνητής συγγραφέας της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Λιβέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932, όπου τελείωσε το Ζ’ Γυμνάσιο και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα έμαθε να μιλά και να γράφει άπταιστα την αγγλική και την γερμανική γλώσσα. Δημοσιογράφος από το 1949 και μέλος της Ένωσης Συντακτών από το 1959, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960 ως πρωταθλητής Ελλάδας στην σκοποβολή και στην Ολυμπιάδα του 1984 στο Los Angeles ως αρχηγός της ομάδας (συνολικά, οι επίσημες παρουσίες του σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ένδεκα, δέκα ως αθλητής και μία ως παράγοντας).

Σαγηνεύτηκε από το Σπορ του Αυτοκινήτου, αρχικά ως κριτής (1953-1965) και στη συνέχεια ως αγωνιζόμενος (1965-1975. Εργάστηκε επίσης ως υπεύθυνος Τύπου του Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ μεταξύ άλλων ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής Κarting, αλλά και συνιδρυτής της ΑΛΑ και της ΕΛΜΑ. Επαγγελματικά, κράτησε το πλούσιο ρεπορτάζ αυτοκινήτου στη Βραδυνή από το 1968 μέχρι το 1988, χρονιά που η εφημερίδα ανέστειλε την έκδοσή της. Μεταξύ των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του εργάστηκε επίσης στην Απογευματινή, τη Δημοκρατική Αλλαγή, το «Auto Express», το Car and Driver και το «Auto Motor Sport. Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε υπεύθυνος Τύπου στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, στις Επιχειρήσεις Σαρακάκη και στην Ηyundai. Έχει εκδώσει το Ημερολόγιο του Αυτοκινήτου, την Ιστορία της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και την Ιστορία των Αγώνων Αυτοκινήτου στην Ελλάδα, ένα πλούσιο έργο πολλών εκατοντάδων σελίδων, αφιερωμένο στην ελληνική αγωνιστική σκηνή, όπου μπορούμε μεταξύ άλλων να διαβάσουμε μοναδικές περιγραφές από τους αγώνες ταχύτητας που διεξάγονταν ως το 1971 στις πόλεις της Ρόδου και της Κέρκυρας.

Ανήκε στα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Συντακτών Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας, ΕΣΣΑΜ και ήταν επίτιμο μέλος του ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ., ενώ συμμετείχε ακόμη και σε μεγάλη ηλικία σε αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων. Το περιοδικό μας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του, στους δύο γιους του, τον Αλέξη και τον συνάδελφο και μέλος του ΠΑΣΥΔΑΜ Διονύση.

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Λιβέρη θα γίνει την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής.