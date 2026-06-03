Εγκαίνια για το νέο, πρότυπο κατάστημα Renault και Dacia στη Θεσσαλονίκη

Το κατάστημα σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην εμπειρία αγοράς και εξυπηρέτησης των πελατών της Renault και της Dacia.

Νέα δεδομένα στον τομέα της εμπειρίας του πελάτη φέρνουν οι Renault και Dacia στην Ελλάδα. Μετά το πρότυπο urban experience κατάστημα στο κέντρο του Κολωνακίου, rnlt©Athens, η GA Motors AE, αδελφή εταιρεία της Grand Austomotive Hellas, εγκαινίασε τη νέα κάθετη μονάδα Renault & Dacia στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα της GA Motors στην Ελλάδα, που λειτουργεί ως κάθετη μονάδα και υιοθετεί πλήρως τα νέα εταιρικά πρότυπα Renault & Dacia, σε όλα τα στάδια επαφής με τον πελάτη, από τις πωλήσεις μέχρι το after sales.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, που εκτείνονται σε 3.500 τ.μ, στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να γνωρίσουν από κοντά όλη τη γκάμα των μοντέλων Renault και Dacia, καθώς και επιλεγμένα μεταχειρισμένα οχήματα.

Η κάθετη μονάδα της GA Motors ΑΕ διαθέτει πλήρως οργανωμένο τμήμα πωλήσεων καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εξουσιοδοτημένο συνεργείο και φανοβαφείο, καθώς και τμήμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη.

Η νέα, premium μονάδα της GA Motors ΑΕ στη Θεσσαλονίκη, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις Renault και Dacia τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο και στα Βαλκάνια γενικότερα, αποτελώντας ένα πρότυπο χώρο όπου ο πελάτη μπορεί να έρθει σε επαφή με τις αγαπημένες του μάρκες.

Την επιμέλεια της μελέτης και των εργασιών της μεταμόρφωσης της κάθετης μονάδας Renault & Dacia στην Πυλαία, ανέβαλε το αρχιτεκτονικό γραφείο ZEROTWO architects που βρίσκεται και πίσω από τη δημιουργία του boutique καταστήματος rnlt©Athens.