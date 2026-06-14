Εγκαίνια για το Nio House Athens

Το πρώτο Nio House στην Ελλάδα αποτελεί έναν πολυδιάστατο χώρο που συνδέει την premium ηλεκτροκίνηση με την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την ανθρώπινη εμπειρία.

Το πρώτο Nio House στην Ελλάδα εγκαινίασε ο Όμιλος Μοτοδυναμική, ο αποκλειστικός εκπρόσωπος της κινεζικής μάρκας premium ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά της χώρας μας.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουνίου στο κτήριο Athens 14 στην Κηφισιά, όπου και στεγάζεται, παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, content creators, συνεργατών του brand και προσκεκλημένων από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Nio House Athens, να ανακαλύψουν τη φιλοσοφία της μάρκας και να συστηθούν με τα premium ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας, σε ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία, ο σχεδιασμός και η τεχνολογία συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο.

Στο κατάστημα της μάρκας, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά και να πραγματοποιήσουν test drive στα προηγμένα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας. Ανάμεσά τους βρίσκεται το EL6, ένα έξυπνο και ευέλικτο premium SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και κορυφαίες επιδόσεις. Το ET5, ένα μεσαίο ηλεκτρικό sedan με δυναμικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε supercar, καθώς και το ET5 Touring, ένα «έξυπνο» ηλεκτρικό tourer σχεδιασμένο για όσους αναζητούν νέες εμπειρίες και περιπέτειες χωρίς συμβιβασμούς. Την οικογένεια συμπληρώνει το firefly, ένα premium compact ηλεκτρικό μοντέλο για αστική χρήση, με πλήρως ψηφιακή υποστήριξη, ευφυή σχεδίαση και ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό για την κατηγορία του.

Όπως αναφέρει ο Όμιλος Μοτοδυναμική, το Nio House Athens αποτελεί έναν σύγχρονο προορισμό συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και δημιουργίας εμπειριών. «Ακολουθώντας τη διεθνή φιλοσοφία της Nio, σχεδιάστηκε ως ένας πολυδιάστατος χώρος όπου η τεχνολογία, ο πολιτισμός και η κοινότητα συνδέονται ουσιαστικά, εκφράζοντας το όραμα της μάρκας για μια πιο βιώσιμη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην κινητικότητα».

Ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μοτοδυναμική, δήλωσε: «Το NIO House Athens σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την κινητικότητα στην Ελλάδα και για τον τρόπο με τον οποίο ένα σύγχρονο brand συνδέεται με τους πελάτες του. Το Athens 14, με τον αυθεντικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη ταυτότητά του, αποτελεί το ιδανικό σπίτι της Nio στην Ελλάδα.

Στον Όμιλο Μοτοδυναμική έχουμε ως όραμα τη βιώσιμη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς. Η Nio μοιράζεται την ίδια φιλοσοφία μέσα από το “Blue Sky Coming”, ένα όραμα για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε στην ελληνική αγορά ένα brand που, όπως κι εμείς, πιστεύει ότι η τεχνολογία και η ανθρώπινη εμπειρία λειτουργούν συμπληρωματικά, διαμορφώνοντας το μέλλον της κινητικότητας.»

Από τη μεριά του, ο Chris Chen, Vice President, Global Business της Nio, ανέφερε: «Ωστόσο, αυτό που καθιστά μια αγορά πραγματικά σημαντική για τη Nio δεν είναι οι υποδομές ή η φυσική μας παρουσία. Είναι οι κοινότητες που δημιουργούμε και οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους χρήστες μας. Το Nio House Athens αποτελεί μια πρόσκληση προς τους ανθρώπους στην Ελλάδα να γνωρίσουν τι πραγματικά πρεσβεύει η Nio: μια εταιρεία που έχει στο επίκεντρό της τους χρήστες της, τον τρόπο ζωής τους και τις προσωπικές τους ιστορίες»

Για τη φιλοξενία του πρώτου Nio House στην Ελλάδα επιλέχθηκε το κτήριο Athens 14 στην Κηφισιά, ένας χώρος με ξεχωριστό πολιτιστικό αποτύπωμα και βαθιά σύνδεση με την τέχνη, τον σχεδιασμό και τη δημιουργική έκφραση. Η επιλογή του δεν βασίστηκε μόνο στη στρατηγική του θέση, αλλά και στις κοινές αξίες που μοιράζεται με τη φιλοσοφία της Nio γύρω από την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη εμπειρία.

Με ιστορία που ξεκινά ως η αθηναϊκή προέκταση του Φουγάρου Ναυπλίου, το Athens 14 έχει φιλοξενήσει σημαντικές εκθέσεις, πολιτιστικές δράσεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες, αποτελώντας διαχρονικά έναν χώρο διαλόγου, έμπνευσης και σύγχρονης έκφρασης. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του το καθιστούν το ιδανικό σπίτι για το πρώτο Nio House της χώρας.

Το Nio House Athens βρίσκεται στο κτήριο Athens 14, στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στην Κηφισιά.