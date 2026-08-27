Εγκαινιάστηκε η επέκταση της γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Πέντε νέοι σταθμοί εντάσσονται στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στον σταθμό «Μίκρα» η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με την οποία πέντε νέοι σταθμοί εντάσσονται στο δίκτυο του Μετρό.

Κατά την τοποθέτηση του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Δεν έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια απ’ όταν η Θεσσαλονίκη απέκτησε Μετρό και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Παραδίδουμε την επέκταση του μέσου προς την Καλαμαριά. Πέντε νέοι σταθμοί εντάσσονται στο δίκτυο, αλλάζοντας την καθημερινότητα χιλιάδων ακόμη πολιτών. Η Καλαμαριά συνδέεται απευθείας με το κέντρο της πόλης και υπάρχει πλέον μια νέα πραγματικότητα στο σύστημα μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Δήμας υπενθύμισε ότι, ήδη με τη λειτουργία της βασικής γραμμής, η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο έχει μειωθεί κατά περίπου 15%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΤΑ και πρόσθεσε: «Με την επέκταση προς την Καλαμαριά, το θετικό αυτό αποτύπωμα θα μεγαλώσει. Εκτιμάται πως η επέκταση θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 60 χιλιάδες επιβάτες ημερησίως, ενώ η κίνηση θα περιοριστεί κατά περίπου 12.000 ΙΧ. Αυτό συνεπάγεται και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα».

Αναφερόμενος στη συνολική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των υποδομών και των μεταφορών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε τη μεγάλη αλλαγή που έχει καταγραφεί μέσα σε μόλις 21 μήνες:

«Θέλω να πάμε λιγότερο από δύο χρόνια πίσω, 21 μήνες πιο πίσω. Και θέλω να σκεφτούμε πώς ήταν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε ακόμα τη λειτουργία του Μετρό της βασικής γραμμής. Δεν είχαμε ακόμα τις εργασίες στην Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας. Θα τολμήσω, μάλιστα, να πω ότι υπήρχε έντονος σκεπτικισμός, αμφισβήτηση κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο μπορεί να υλοποιηθεί.

Δεν είχαμε τα σύγχρονα λεωφορεία ακόμα να κυκλοφορούν, τα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα για όλους τους συμπολίτες μας. Δεν είχαμε σχέδια για την οδό Πόντου. Δεν είχαμε ακόμα εργασίες στα 17 σχολεία μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Όλο αυτό, όμως, απαιτεί έναν σχεδιασμό και τα τελευταία 7,5 χρόνια, για να μπορέσουμε σήμερα να καταλήξουμε, να δώσουμε την επέκταση προς την Καλαμαριά. Προφανώς, έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά από όλα τα μέλη των κυβερνήσεων και όχι μόνο».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την καθοδήγησή του, όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, καθώς και τη διοίκηση και τους εργαζομένους της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., τις ανάδοχες εταιρείες AKTOR, Honeywell, Hitachi και THEMA και το προσωπικό τους για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός αναφέρθηκε στον νέο σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μετρό Θεσσαλονίκης και προς τα δυτικά, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές μελέτες: «Ο νέος σχεδιασμός του Υπουργείου είναι να αρχίσουμε να κοιτάζουμε τώρα και προς τα δυτικά. Ήδη ξεκινάμε τις μελέτες. Αυτό θα γίνει, βεβαίως, σε διαβούλευση και σε συνεννόηση και με την τοπική κοινωνία. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών, τους επισκέπτες και θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα της ζωής όλων μας».