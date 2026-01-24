Εγκαινιάστηκε ο ισχυρότερος σταθμός φόρτισης στην Ελλάδα – Ένας ενεργειακά αυτόνομος κόμβος

Με ισχύ έως 600 kW, ο κόμβος της Alesco συνδυάζει φωτοβολταϊκά πάνελ και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα των μετακινήσεων. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια της εταιρείας, με την οποία συστηθήκαμε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

Σε μια νέα εποχή εισέρχεται η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα με τα εγκαίνια του ισχυρότερου σταθμού φόρτισης στη χώρα, στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, ισχύος 600 kW. Ο σταθμός, ο οποίος φέρει την υπογραφή της γιαννιώτικης εταιρείας Alesco, μπήκε στην «πρίζα» την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, παρουσία του Διευθύντος Συμβούλου της εταιρείας, Αλέξη Σταύρου, του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελεχών της αγοράς ενέργειας.

Πρόκειται για τον πρώτο ενεργειακά αυτόνομο κόμβο υπερταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, συνδυάζοντας μονάδες φόρτισης υψηλής ισχύος με φωτοβολταϊκά συστήματα και αποθήκευση ενέργειας. Ο κόμβος αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός των επόμενων 10 ημερών και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Huawei Digital Power, εκ των πρωτοπόρων στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ψηφιακών συστημάτων και ηλεκτρονικών ισχύος.

Στόχος των δύο εταίρων είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και «έξυπνου» δικτύου υποδομών φόρτισης, που θα καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της χώρας.

Με ισχύ 600 kW και δυνατότητα αναβάθμισης στα 720 kW

Ο σταθμός αποτελείται από μια μονάδα ισχύος FusionCharge Liquid-Cooled Power Unit 600 kW της Huawei, η οποία διανέμει την ενέργεια σε συνολικά τρεις dispensers (φορτιστές), δύο αερόψυκτους και έναν υγρόψυκτο, που μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα έως και πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με την Alesco, η προηγμένη αρχιτεκτονική κατανομής ισχύος σε συνδυασμό με το διπλό power pool της λύσης Huawei FusionCharge προσφέρουν απόδοση έως και 95,5%, εξασφαλίζοντας «έξυπνη» και ταυτόχρονη φόρτιση πολλών οχημάτων με μέγιστη ένταση ρεύματος έως 500 A ανά έξοδο. Παράλληλα, υφίσταται δυνατότητα αναβάθμισης του συστήματος στα 720 kW, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο φόρτισης και προσφέροντας αυτονομία έως και 200 χλμ. σε μόλις 5 λεπτά. Την καινοτομία του έργου ενισχύει η χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επιτρέποντας στον κόμβο φόρτισης να λειτουργεί με «πράσινη» ενέργεια για τον μετριασμό της εξάρτησης από το δίκτυο και του ανθρακικού αποτυπώματος των μετακινήσεων.

Το φωτοβολταϊκό στέγαστρο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σκιά και προστασία στα οχήματα ενώ ταυτόχρονα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από ηλιακούς συλλέκτες που είναι εγκατεστημένοι στην οροφή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο σταθμός μπορεί να υποστηρίξει περίπου 3.500 φορτίσεις ετησίως – κατά μέσο όρο 10 την ημέρα – αποκλειστικά από επιτόπια παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Όπως δήλωσε στους 4Τροχούς ο κ. Κωνσταντίνος Γούλας, Chief Technical Officer και συνιδρυτής της Alesco, ο ενεργειακά αυτόνομος κόμβος υπερταχείας φόρτισης μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των οχημάτων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού, ενώ καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της τοποθεσίας διαδραμάτισε η εγγύτητα στην έξοδο του αυτοκινητοδρόμου, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

«Όπως γνωρίζουμε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτάσσει η μέγιστη φόρτιση της μπαταρίας τα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εντός των πλοίων να μην υπερβαίνει το 40%. Επομένως, μόλις εξέρχονται τα ηλεκτρικά οχήματα από το λιμάνι, θα πρέπει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να μπορούν να φορτίσουν ώστε να κινηθούν εντός του ελληνικού οδικού δικτύου. Θέλαμε, επομένως, να έχουμε έναν πάρα πολύ ισχυρό φορτιστή που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες πολλών οχημάτων, ταυτόχρονα», εξήγησε ο κ. Γούλας. Επιπλέον, η Παραμυθιά Θεσπρωτίας συνδέει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με την ηπειρωτική Ελλάδα, και επομένως ο κόμβος φόρτισης αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην ενίσχυση των logistics και του διαμετακομιστικού εμπορίου όσο προχωράει ο εξηλεκτρισμός και η απανθρακοποίηση των μεταφορών.

Τα επόμενα σχέδια

Ο κόμβος υπερταχείας φόρτισης στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας είναι ο πρώτος εκ των συνολικά 12 σταθμών που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και θα είναι έτοιμοι πριν το καλοκαίρι του 2026. Και οι υπόλοιποι 11 έχουν αδειοδοτηθεί και απομένει η εγκατάσταση του εξοπλισμού, ο οποίος θα φέρει την υπογραφή της Huawei και θα είναι αντίστοιχης ισχύος.

«Όλοι τους βρίσκονται σε κομβικά σημεία σε εξόδους κεντρικών αυτοκινητοδρόμων όπως είναι η Εγνατία Οδός, η Ιονία Οδός και ο Ε65», πρόσθεσε στους 4Τροχούς ο κ. Γούλας, επισημαίνοντας ότι η επιλογή έγινε με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των οδηγών. Πέρα από τους 12 υπό υλοποίηση κόμβους φόρτισης, η Alesco έχει ήδη «κλείσει» ακόμη 20 σημεία τα οποία θα αρχίσουν να κατασκευάζονται εντός του έτους, ενώ υπό συζήτηση βρίσκεται και η υλοποίηση επιπλέον 30 κόμβων υπερταχείας φόρτισης.

Περίοπτη θέση στην ατζέντα της Alesco έχει και η εγκατάσταση ενός φορτιστή ισχύος 800 kW, ο οποίος θα είναι ένας εκ των μεγαλύτερων στην Ευρώπη, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και των βαρέων οχημάτων. Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και στα βαρέα οχήματα αποτελεί όραμα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΕ αλλά και εταιρείες logistics στην Ελλάδα, για το πώς θα μπορούσε να επιταχυνθεί ο εξηλεκτρισμός και των φορτηγών.

Κυρανάκης: Οι νέες γενιές να εισπνέουν λιγότερο καυσαέριο

Στο έργο αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επισημαίνοντας ότι για πολλούς οδηγούς η πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν ισχυροί φορτιστές αποτελούσε σημαντικό αντικίνητρο για την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης. Επομένως οι σταθμοί υπερταχείας φόρτισης αποτελούν σημαντικό βήμα για την άρση των όποιων αντιληπτών και πραγματικών εμποδίων.

Ο κ. Κυρανάκης συνεχάρη την ομάδα της Alesco για το ρίσκο της να επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ αναφέρθηκε και στις δράσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», οι οποίες πραγματοποιούνται με στόχο «οι νέες γενιές να εισπνέουν λιγότερο καυσαέριο και περισσότερο καθαρό αέρα».

Στο περιθώριο των εγκαινιών ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, δήλωσε στους 4Τροχούς ότι το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» θα συνεχιστεί, με τους υφιστάμενους όρους και χωρίς χρηματοδοτικό κοινό, ενώ εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η απάντηση της ΕΕ στο αίτημα για το κοινωνικό leasing.

Ποια είναι η Alesco

Ξεκινώντας το 2010 από τα Ιωάννινα, πλέον έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- φωτοβολταϊκά συστήματα και λύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον τομέα των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με έργα που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την ενεργειακή ανεξαρτησία και να μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα.