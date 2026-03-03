Ειδική τροχονομική δράση σε προάστια της Δυτικής Αττικής

Στο πλαίσιο της ειδικής επιχείρησης, 12 οχήματα μεταφέρθηκαν με γερανό.

Επί ποδός βρίσκεται η Τροχαία, για την αντιμετώπιση παραβάσεων που συνδέονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Το τελευταίο τετραήμερο η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε ειδική δράση, προβαίνοντας σε εντατικούς ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν 288 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 33 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 10 άδειες κυκλοφορίας, 13 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 12 οχήματα.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.