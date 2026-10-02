Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική το Σαββατοκύριακο

Παρακαλούνται οι οδηγοί, να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Αττική το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, το Σάββατο στην Αθήνα λόγω εορταστικών εκδηλώσεων και αγώνα δρόμου και την Κυριακή στην Πετρούπολη επίσης λόγω αγώνα δρόμου.

Εορταστικές εκδηλώσεις

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού του Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη το Σάββατο 3-10-2026 και από ώρα 06.00΄ έως πέρατος, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών την ίδια ημέρα και από ώρα 15.00΄ έως πέρατος στις κατωτέρω οδούς περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Σκουφά , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας,

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας, Λυκαβηττού , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος,

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος, Δημοκρίτου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος,

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος, Σόλωνος , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη,

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη, Σέκερη , σε όλο το μήκος της,

, σε όλο το μήκος της, Κανάρη , σε όλο το μήκος της,

, σε όλο το μήκος της, Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

Αγώνας δρόμου στο κέντρο της Αθήνας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2026».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα διακοπεί η κυκλοφορία ως εξής:

Κατά τις ώρες 06.00΄ έως 13.00΄:

Λεωφ. Αλεξάνδρας , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Ευελπίδων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

Κατά τις ώρες 07.30΄ έως 13.00΄:

Λεωφ. Αλεξάνδρας , στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων. Λεωφ. Αλεξάνδρας , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Μαυροματαίων , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πατησίων , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Μελετίου και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Μελετίου και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας. Πατησίων , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας, και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας, και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. 3ης Σεπτεμβρίου , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Μάρνη , στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Ακαδημίας , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βας. Σοφίας.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βας. Σοφίας. Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, στα σημεία όπου θα ισχύει αποκλεισμός της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κοδριγκτώνος.

Αγώνας δρόμου στην Πετρούπολη

Την Κυριακή, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «4ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Πετρούπολης», θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες από 08.30΄ έως 11.00’ στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Πετρούπολης, ως εξής:

Κολοκοτρώνη , στο τμήμα της μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Β. Ηπείρου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Β. Ηπείρου. Β. Ηπείρου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου και Προκοπίου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου και Προκοπίου. Φερών , στα τμήματά της μεταξύ των οδών Ιγνατίου και Γρ. Ναζιανζηνού και μεταξύ των οδών Ιωάννου Χρυσοστόμου και Προκοπίου.

, στα τμήματά της μεταξύ των οδών Ιγνατίου και Γρ. Ναζιανζηνού και μεταξύ των οδών Ιωάννου Χρυσοστόμου και Προκοπίου. 25ης Μαρτίου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου και Ν. Ξυλούρη.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου και Ν. Ξυλούρη. Ιγνατίου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Φερών.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Φερών. Προκοπίου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανατολικής Ρωμυλίας και Φερών.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανατολικής Ρωμυλίας και Φερών. Ελ. Βενιζέλου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Β. Ηπείρου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Β. Ηπείρου. Μάρκου Μπότσαρη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανατολικής Ρωμυλίας και 25ης Μαρτίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.