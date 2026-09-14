Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία – Πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν

Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά λεωφορεία σε όλη την Ελλάδα.

Στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις.

Συγκεκριμένα:

328 για ταχογράφο,

58 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,

10 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

9 για έλλειψη πυροσβεστήρα,

7 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,

2 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου,

2 για φθαρμένα ελαστικά,

1 για έλλειψη φαρμακείου,

1 για μη αναγραφή ορίων ταχύτητας,

1 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,

1 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας και

37 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί σε όλη τη χώρα διένειμαν σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Οι προσπάθειες των Υπηρεσιών Τροχαίας σε όλη τη χώρα είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με απώτερο στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Για περισσότερες χρήσιμες συμβουλές στον τομέα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και οδικής ασφάλειας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr.