Έλεγχοι Τροχαίας: 1.200 αφαιρέσεις διπλωμάτων σε μία εβδομάδα

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 27 οδηγών, 10 εκ των οποίων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Εκτεταμένο «σαφάρι» στους δρόμους της Αττικής πραγματοποίησε η Τροχαία από τις 22 έως τις 29 Ιουνίου, με τις Αρχές να προχωρούν σε χιλιάδες ελέγχους επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Το βάρος των ελέγχων έπεσε κυρίως στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τους αστυνομικούς να διενεργούν συνολικά 25.938 ελέγχους για αλκοόλ. Από αυτούς, βεβαιώθηκαν 217 σχετικές παραβάσεις, ενώ 10 οδηγοί κατέληξαν με χειροπέδες, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν με ένδειξη αλκοόλ που ξεπερνούσε το 0.60 mgr/l. Το ποσοστό των οδηγών που βρέθηκαν θετικοί ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, αγγίζοντας μόλις το 0,84% επί του συνόλου των ελεγχθέντων.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 7.794 άλλες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν 702 οχήματα, εκ των οποίων 120 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.211 άδειες ικανότητας οδήγησης και 389 άδειες κυκλοφορίας.

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