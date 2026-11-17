Η παράβαση των οδηγών θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη με βάση τον νέο ΚΟΚ. Εκτός του ότι θα οδηγήσουν ξανά σε έξι μήνες, θα πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα.

Από την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ και έπειτα, η Αστυνομία πραγματοποιεί συνεχώς ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, δίνοντας έμφαση στις λεγόμενες «επικίνδυνες» παραβάσεις. Η υπερβολική ταχύτητα, οι κόντρες στους δρόμους, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, είναι κάποια από τα αδικήματα, στα οποία δίνουν έμφαση οι Αρχές.

Στην Αττική, τα κλιμάκια της Τροχαίας, πραγματοποιούν στοχευμένες εξορμήσεις σε όλο το Λεκανοπέδιο, κλείνοντας λωρίδες κυκλοφορίας και ελέγχοντας κάθε οδηγό, ειδικά για αλκοόλ. Σε πρόσφατο έλεγχο που έγινε, διενεργήθηκαν 39.031 αλκοτέστ και βεβαιώθηκαν 311 παραβάσεις.

Το ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων ήταν μόλις 0,80% επί του συνόλου, κάτι ιδιαίτερα θετικό, ωστόσο, υπήρξαν και 15 οδηγοί που συνελήφθησαν. Στους συγκεκριμένους, τα αλκοολόμετρα έδειξαν πάνω από 0,60 mg/l, όταν το όριο είναι έως το 0,24 mg/l ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα.

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Στους 15 αυτούς οδηγούς αφαιρέθηκε το δίπλωμα για έξι μήνες, δηλαδή έως τον Μάιο του 2027, όπως και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος επίσης για έξι μήνες. Επιπλέον, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ έκαστος.

Τι λέει ο ΚΟΚ αν πιαστούν για δεύτερη φορά

Όπως αναφέρει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση που εντός 2 ετών από την παραπάνω παράβαση, κάποιος εντοπιστεί να οδηγες υπό την επήρεια αλκοόλ με συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα άνω του 1,10 gr/l μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα, τότε τιμωρείται με: