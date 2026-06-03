Πότε έρχεται στην Ελλάδα το Geely E2 – To 1o σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως

Το E2, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Geely παγκοσμίως, ετοιμάζεται να πατήσει τους τροχούς του στην Ελλάδα.

Το Geely E2 έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, κατακτώντας την κορυφή των πωλήσεων στην κατηγορία των compact (A και B segments) οχημάτων για το 2025, ενώ παράλληλα κατέλαβε την πρώτη θέση στο σύνολο της κινεζικής αγοράς.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback πέτυχε παγκόσμιες πωλήσεις ύψους 465.775 μονάδων. Στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιμο από τα τέλη καλοκαιριού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μοντέλο κατάφερε να υπερβεί το ορόσημο των 500.000 πωλήσεων μέσα σε μόλις 14 μήνες από την κυκλοφορία του, γεγονός που αναδεικνύει την επιτυχία της στρατηγικής της Geely στον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας (NEV).

Υπό το μότο «Extra Fun to the World», το E2 αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο της εταιρείας, ενσωματώνοντας μια φιλοσοφία που συνδυάζει την τεχνολογική αρτιότητα με την ικανότητα διείσδυσης στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου.

Ευρύχωρο παρά τις compact διαστάσεις του

Από άποψη design, το Geely E2 ξεχωρίζει από την «χαμογελαστή» μπροστινή όψη, που αντανακλά έναν νεανικό και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Οι καθαρές σχεδιαστικές γραμμές αποπνέουν μία premium αίσθηση, κάτι που έχουν ήδη επιβεβαιώσει πολυάριθμα βραβεία design σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι καλά μελετημένες αναλογίες επιτρέπουν, σύμφωνα με τη μάρκα, στο E2 να φιλοξενεί άνετα πέντε άτομα, χάρη σε διάταξη που πλησιάζει τα όρια της κατηγορίας C, με το χώρο ο χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών να φτάνει τα 890 χλστ.

Μεγάλες είναι επίσης οι δυνατότητες αποθήκευσης του μοντέλου. Το Geely E2 είναι το μόνο μοντέλο στην κατηγορία του που προσφέρει ένα μπροστινό χώρο αποθήκευσης 70 λίτρων, που συμπληρώνεται από έναν χώρο αποθήκευσης 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα και έναν επεκτάσιμο χώρο αποσκευών στο πίσω μέρος από 375 έως 1.320 λίτρα.

Επιπρόσθετα, 36 ακόμα πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι σε όλη την καμπίνα, καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα αναγκών όχι μόνο καθημερινών μετακινήσεων αλλά και οικογενειακών ταξιδιών.

Highlight η οθόνη αφής των 14,6 ιντσών

Όσον αφορά στην έξυπνη τεχνολογία, το Geely E2 είναι εξοπλισμένο με το έξυπνο σύστημα πιλοτηρίου Flyme Auto, προσφέροντας μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία χρήστη. Βασικό στοιχείο αυτού, μία ακόμα αποκλειστικότητα στην κατηγορία, η μεγαλύτερη κεντρική οθόνη υψηλής ευκρίνειας, μεγέθους 14,6 ιντσών. Το E2 διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό 12 προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού (ADAS), εξασφαλίζοντας τόσο κορυφαία ασφάλεια όσο και άνεση στην οδήγηση.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που είναι μοναδικό στην κατηγορία και ξεχωρίζει το E2 από τον ανταγωνισμό, είναι το σύστημα μπαταρίας με υγρόψυξη, που σε συνδυασμό με το κορυφαίο Σύστημα Ασφάλειας Μπαταρίας (Battery Safety System) της Geely, παρέχει ολοκληρωμένη ενεργητική και παθητική προστασία. Σε αυτό συνεισφέρουν τόσο η δομή αμαξώματος τύπου κλωβού, όσο και ένα σύστημα έξι αερόσακων.

Με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω

Κατασκευασμένο με βάση την αρχιτεκτονική GEA της Geely, το πισωκίνητο Geely E2 που διαθέτει ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στους πίσω τροχούς, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό οδηγικής σταθερότητας και απόλαυσης. Επιπρόσθετα, το Geely E2 διαθέτει ολοκληρωμένο ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα «11 σε 1» σε μία ενιαία μονάδα, κάτι που εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε ισχύ και ενεργειακή απόδοση.

Τα υποψήφια ηλεκτρικά σύνολα που θα το συνοδεύσουν

Η Geely προσφέρει το ΕΧ2 σε μια σειρά από εκδόσεις ανάλογα την αγορά. Στην Κίνα, η εισαγωγική επιλογή αποτελείται από μπαταρία 30,12 kWh χημείας LFP που προσφέρει αυτονομία 310 χιλιομέτρων σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών CLTC, δίνοντας ενέργεια σε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 79 ίππων και 310 Nm ροπής.

Δεύτερη επιλογή είναι μια μπαταρία χωρητικότητας 40,16 kWh που προσφέρει αυτονομία 410 χλμ., κάτω από το ίδιο πρότυπο δοκιμών, με την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα να φτάνει τους 116 ίππους.