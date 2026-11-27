Η επένδυση ανήλθε στα 235.000 ευρώ και όλο το ποσό πληρώθηκε από τον Δήμο. Το πρατήριο είναι ιδιόκτητο και αναμένεται να κάνει απόσβεση σε τρία χρόνια.

Ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης των καυσίμων υιοθετεί Δήμος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εγκαινιάζοντας το δικό του πρατήριο υγρών καυσίμων, με στόχο να περιορίσει τις δαπάνες για τον ανεφοδιασμό του δημοτικού στόλου.

Ο Δήμος που προχώρησε στη δημιουργία πρατηρίου είναι αυτός του Κιλκίς, με την επένδυση να αγγίζει τα 235.000 ευρώ και να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από δημοτικά έσοδα. Το πρατήριο δεν θα εξυπηρετεί ιδιώτες οδηγούς, καθώς προορίζεται αποκλειστικά για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου με βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με τον Δήμο, το οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι θα φτάνει τα 78.867,50 ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα η απόσβεση της επένδυσης να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου τρία χρόνια. Η εξοικονόμηση θα προκύψει, μεταξύ άλλων, από τον περιορισμό των μετακινήσεων των δημοτικών υπαλλήλων προς ιδιωτικά πρατήρια για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων, αλλά και από τη μείωση των φθορών σε ελαστικά και λιπαντικά συντήρησης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του Δήμου Κιλκίς για τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων, η οποία ξεκίνησε το 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοτικής Αρχής, μέσα στην οκταετία η προμήθεια καυσίμων μειώθηκε κατά 1.138.075 λίτρα, χωρίς μάλιστα να περιοριστεί ο δημοτικός στόλος. Αντιθέτως, προστέθηκαν σε αυτόν 33 νέα οχήματα και μηχανήματα έργου.