Ελλάδα: Ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος δίνει δωρεάν διόδια στους κατοίκους 24 Δήμων – Πώς κάνεις αίτηση

Οι κάτοικοι των Δήμων, μπορούν να περνούν από τους σταθμούς διοδίων τελείως δωρεάν. Υπάρχει όμως μια διαδικασία που πρέπει να κάνει όποιος δικαιούται απαλλαγή από τα διόδια.

Είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της χώρας, διέρχεται από εννέα πόλεις και κατά μήκος της διαδρομής οι οδηγοί συναντούν 14 μετωπικούς σταθμούς διοδίων. Ο οδικός αυτός άξονας αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού 90 και έχει συνολικό μήκος 658 km.

Γνωστός και ως Αυτοκινητόδρομος 2 (Α2), συγκεντρώνει το 36% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και από τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η διαχείριση του δρόμου πέρασε στην κοινοπραξία Νέα Εγνατία Οδός Παραχώρηση Α.Ε έναντι του ποσού του 1,3 δισ ευρώ, για 35 έτη.

Αναφερόμαστε φυσικά στην Εγνατία Οδό, η οποία ξεκινά από την Ηγουμενίτσα στην Ήπειρο και καταλήγει στα Ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους της Θράκης.

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διέλευση

Παρά το γεγονός ότι η χρήση της Εγνατίας Οδού, όπως και κάθε άλλου αυτοκινητόδρομου, συνεπάγεται κόστος για τους οδηγούς, εδώ υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση. Ειδικότερα, οι μόνιμοι κάτοικοι 24 Δήμων, συγκεκριμένων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας, δικαιούνται να περνούν χωρίς να πληρώνουν διόδια από τους σταθμούς που διαχειρίζεται ο νέος παραχωρησιούχος, απόφαση που διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των ανθρώπων για την εργασία τους, τις υποχρεώσεις τους και τις μετακινήσεις τους μεταξύ γειτονικών περιοχών.

Το μέτρο αφορά όσους διαμένουν στα διοικητικά όρια των παρακάτω δήμων και των οικισμών που ανήκουν σε αυτούς:

Ήπειρος: Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φιλιατών.

Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φιλιατών. Δυτική Μακεδονία: Αμυνταίου, Άργους Ορεστικού, Καστοριάς, Νεστορίου, Πρεσπών, Φλώρινας.

Αμυνταίου, Άργους Ορεστικού, Καστοριάς, Νεστορίου, Πρεσπών, Φλώρινας. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Αβδήρων, Αλεξανδρούπολης, Αρριανών, Διδυμοτείχου, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Μύκης, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Σαμοθράκης, Σουφλίου, Τοπείρου.

Αβδήρων, Αλεξανδρούπολης, Αρριανών, Διδυμοτείχου, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Μύκης, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Σαμοθράκης, Σουφλίου, Τοπείρου. Θεσσαλία: Μετσόβου.

Τι χρειάζεται για την απαλλαγή από τα διόδια

Η απαλλαγή από τα διόδια δεν ενεργοποιείται αυτόματα για όποιον κατοικεί σε έναν από τους παραπάνω δήμους. Οι κάτοικοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία Νέα Εγνατία Οδός και να αποκτήσουν την ειδική κάρτα που επιτρέπει τις δωρεάν διελεύσεις.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου υπάρχει ειδική ενότητα για τους μόνιμους κατοίκους και ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Συγκεκριμένα, χρειάζονται:

Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.

Εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου έτους, το οποίο χρησιμοποιείται για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας.

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η απαλλαγή.

Για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), το σχετικό δελτίο στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα, καταχωρίζει τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία του οχήματος, επισυνάπτει τα δικαιολογητικά και υποβάλλει την αίτηση. Πατήστε εδώ για την αίτηση

Μέχρι πότε ισχύει η απαλλαγή από τα διόδια

Η δωρεάν διέλευση από τα διόδια της Εγνατίας Οδού για τους μόνιμους κατοίκους των 24 Δήμων συνεχίζει να ισχύει στο πλαίσιο της νέας περιόδου παραχώρησης, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη ημερομηνία λήξης. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το προνόμιο των ελεύθερων διελεύσεων θα συνεχιστεί και το 2027.